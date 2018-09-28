虎科大成Micro：bit示範學校

虎尾科技大學輔導小朋友以Micro：bit設計出電流急急棒的遊戲。（許素惠攝）　

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虎尾科技大學輔導小朋友以Micro：bit設計出電流迴轉等遊戲。（許素惠攝）　
虎尾科技大學輔導小朋友設計出bit bot。（許素惠攝）

虎尾科技大學推展資訊教育平權，以Micro:bit微型電腦開發板協助、輔導台中、彰化、南投及雲林等中部200人以下的偏鄉小校導入程式教育，目前已有37所學校加入，讓資訊教育普及化，該校也因而成為Micro:bit示範學校。

虎科大校長覺文郁指出，Micro:bit是由英國廣播電視公司（BBC）推出，專為青少年編寫程式教育設計的微型電腦開發板，全球迄今已有50多個國家採用，作為資訊教育普及化的工具，該校積極推展，鼓勵中台灣偏鄉地區學校申請，透過補助開發相關課程教材或教案，讓偏鄉的孩子沒有程式落差。

該校創客中心主任許永和表示，該校協助輔導的學校，很多小朋友已經可以透過Micro:bit設計出機器人、遙控車、電流棒等玩具及遊戲，成果不錯，也會透過視訊連線，與香港、美國等國家學童分享心得及作品，老師和孩子因而更了解Micro:bit在國外已經廣泛使用的狀況。

許永和說，該創客中心聯合夥伴學校間的資源，藉由網路數位教案研發、培育種子教師、辦理大型體驗研習等培訓，串聯整合自造教育網絡，並以Maker教育基礎為主軸，結合高中職與國中小教師籌組跨校跨域教師社群，支援教具開發、工作坊以及各項交流活動，希望帶動更多國小師生使用Micro:bit推廣程式教學的意願。

(中時 )

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