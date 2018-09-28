新光三越信義A8家用改裝 百大品牌全台最齊全

2018年09月28日 11:06 中時 郭家崴

新光三越台北信義新天地A8 6F、7F Better living享家居是客廳體驗空間（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A8 6F、7F Bed ＆ bath sanctuary沁沐軒是浴室體驗空間。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A8 6F、7F Refreshment corner樂品憩是咖啡體驗空間。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A8 6F、7F以黑、配色，搭造出時尚工業風。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A8 6F、7F獨家引進Victrinox。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A8 6F、7F獨家引進YALE耶魯。（新光三越提供）

為了迎接周年慶，新光三越台北信義新天地A8預備戰力，6F、7F家用、家電，在封館1個月改裝後昨（27日）重新開幕，是10年來首度全新改裝，引進7大全台獨家、9大信義首發品牌，現有超過100個品牌比原有90多櫃還多，號稱是全台百貨品牌最齊全，預計改裝後業績可成長2成。

新光三越信義A8年營收可達50億元，光是家用、家電就占2成以上，今年1月到目前全館業績成長約5%，6F、7F封館期間由於服飾和各類新品表現佳，整體業績仍成長，可見全客層定位清楚、買氣穩定。

這次6F、7F以「THE HOME SANCTUARY與幸福為鄰」為主題號召，利用黑、金、大理石等搭造出時尚工業風，新增4大體驗空間融入居家美學，並透過策展的方式每季更換裝置、設計，本季由CN FLOWER總監凌宗湧與設計師謝文智打造森林系居家空間氛圍，以台灣在地姑婆芋、金狗毛等豐富植栽點綴清新森林系視覺。

這次引進的7大獨家品牌，包含瑞士廚刀「Victrinox」、英國頂級窗簾地墊「HARLEQUIN」、智能鎖品牌「YALE耶魯」、美國康寧耐熱玻璃系列「Pyrex」、純淨天然綠色品牌「PÜRE LIFE」、日系質感收納品牌「田中」、法國天然保養品牌「一顆橄欖」。

此外，全新的空間處處有驚喜，7F「Culinary art 舞食藝」是廚房體驗空間，新增完整烘焙手作品類專區、美型廚電與完整廚具周邊商品，導入重點品牌如ASKO、KITCHENAID、伊萊克斯等烘焙周邊，美型家電SMEG、簡約設計小家電BALMUDA百慕達等。29日舉辦「許你幸福一輩子 杯子蛋糕手做特企活動」與華麗主廚SHOW，邀請FOODMAZE實驗室首席主廚Jeek進行亞洲創意料理SHOW。

「Better living 享家居」是客廳體驗空間，設計師家居、家飾、燈具全面到位，且因應智能科技全面革新，將智能元素注入家電商品，像是引進質感、設計感兼具的設計家飾Mithus新采、Himolla、Stressless，或主打設計師頂級訂製地墊、窗簾的英國知名設計家飾Harlequin與頂級效能、高端享受的頂級家庭影院音響品牌BOSE等。

「Bed & bath sanctuary 沁沐軒」是浴室體驗空間，香氛、寢具、浴室周邊品類一應具全，營造身心靈全面放鬆的專屬空間，像是3大五星級頂級床墊品牌席伊麗Sealy、SIMMONS、TEMPUR，和天然有機的品牌如ORIGHT、Botanicus、一顆橄欖、jollyard、Pure Life等。

「Refreshment corner 樂品憩」是咖啡體驗空間，是獨創咖啡x美酒晝夜品味空間，涵蓋咖啡相關器具品牌包括雀巢、TIAMO、BIALETTI、JUNIOR、JURA，還新增頂級特色咖啡豆銷售；集雅廊則新推出Hermes旗下Saint Louis高質感水晶杯、法國Baccarat巴卡拉水晶杯，增添高雅奢華感。

(中時 )