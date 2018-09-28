空中看見可愛「虎爸」！花博彩繪稻田創意驚艷

2018年09月28日 11:06 中時 盧金足

台中市府選擇麒麟菊等多項適合戶外種植的品種打造專區。（盧金足翻攝）

台中市府農業局與農民運用台灣秧苗彩繪的成熟技術與創意，為花博增添吸睛焦點。（盧金足翻攝）

「好古錐！」台中市政府農業局在台中花博外埔園區設置專區，利用不同色彩的水稻秧苗，呈現出一幅花博吉祥物「虎爸」的可愛大臉，不論從空中或是遠眺，都可看見花博吉祥物可愛的樣貌，也展現台灣秧苗彩繪的成熟技術與創意。

台中市府農業局長王俊雄表示，為展現台灣的農業，農業局透過行政院農業委員會各專家的指導，周邊也與在地花農合作，種植麒麟菊、百合等台中特色花卉，選擇多項適合戶外種植的品種打造專區，並以地景布置方式，種植多色當令蔬菜，希望讓遊客感受「食當季、食在安心」等理念。

最吸睛的焦點是農業局與廠商將稻秧苗技術品種改良，呈現出五顏六色，結合創意圖樣設計，排列出不同色彩的「虎爸」大臉，不論從空中或是遠眺，都可看見花博吉祥物可愛的樣貌，也展現台灣秧苗彩繪的成熟技術與創意。

為貼近日常生活，農業局以地景方式，種植包括九層塔、地瓜葉、青椒、朝天椒、甜玉米、圓茄、白鳳菜等多色時令蔬菜，預計每15天更換一次，展示多樣日常生活食用的蔬菜，期待讓遊客感受台灣優異的農業技術。

(中時 )