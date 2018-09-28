嘉義》國民運動中心誰的政績？黃敏惠：「我爭取到的」

2018年09月28日 10:41 中時 廖素慧

嘉義市長選戰加溫，參選人黃敏惠曾執政9年、爭取連任的涂醒哲執政4年，2人常政績比一比，黃敏惠28日表示，國民運動中心是她爭取的，有人為割稻仔尾就抹滅前人努力，這不是抹黑什麼才是抹黑。

針對「涂醒哲說他完成黃敏惠一籌莫展的國民運動中心」，黃敏惠28日親上火線說明，她表示，市政是延續的，我打上半場，他打下半場，但涂醒哲不應該抹黑前人只為了割稻仔尾

，她任內向體委會爭取「東區國民運動中心新建工程」、「市立棒球場LED看板及球速測速設備整建工程」補助經費，於2011年獲得核定。

黃敏惠也對涂醒哲自豪的「全市28所國中小及2所市立幼兒園悉數建置現地型及區域型校園地震預警系統，領先全國。」一事提出反駁。

黃敏惠表示，市府2016年11月14日發布新聞稿提及「嘉義市自100年起與國家實驗研究院地震工程研究中心（國震中心）合作，逐年建置「現地型」校園地震預警系統，103年起再結合中央氣象局於各校架置「區域型」地震預警系統，完成最後12所學校設置驗收作業。」又證明「塗政績是塗好塗滿。」

黃敏惠提出未來的政見，她表示，將繼續努力爭取建設嘉義市西區國民運動中心及嘉義市圖書總館，提供更多運動設施，並打造嘉義市成為人文氣質之都。

(中時 )