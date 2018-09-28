低頭滑手機最傷！這些習慣讓你脊椎老10歲

當人低頭玩手機時，脊椎就要承受很大的拉力。(達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

中老年人群中97％患有脊椎疾病，而大部分白領的脊椎比實際年齡要老10~15歲，你相信嗎？專家表示，脊椎疾病的發病率甚至高於高血壓、糖尿病等慢性病，生活中對脊椎造成强大殺傷力的7個習慣，千萬不可小覷。

脊柱是我們身體的「頂樑柱」，支撐著生活的坐、臥、跑、跳等各種姿勢與活動，一旦脊椎變得脆弱不堪，房屋很容易造成坍塌，因此，也被稱之為人的第二生命線。

澎湃新聞報導，中國大陸一項調查顯示，大部分白領的脊椎比他們的實際年齡要老10~15歲，復旦大學附屬華山醫院骨科主任姜建元教授指出，越來越多人長時間使用手機而引發頸部和背部疼痛，出現椎間盤問題，而且患者有年輕化的趨勢。

實驗證明，當人低頭玩手機時，脊椎就要承受很大的拉力，以保證頭部平衡，當頭低至60度的時候，頸椎就要承受多達30公斤重量，相當肩膀上坐著一個7歲孩子。

如果你出現了頸椎痠痛、腰部肌肉疼痛，甚至是手指發麻以及頭暈的狀況。那就要格外小心啦，因為「手機病」已經盯上你了！除了低頭一族的脊椎岌岌可危，還有一些看似令人愜意的動作，其實都傷脊椎。

1.喜歡睡幾萬元高級舒適的床墊。尤其是那種軟軟的、讓躺著的人深陷進去的美好床墊，會改變腰椎原有的穩定結構，導致脊椎變形。

2.不自覺地二郎腿翹起來，會讓你的脊椎側彎。

3.沈甸甸的名牌手袋優雅地挽在手上，會慢慢地改變你頸椎的彎曲度。

4.美劇、韓劇一集集躺在沙發上連著看，此時最累的除了眼睛，就是你的脊椎，遠遠超過站著時的壓力。

5.高跟鞋蹬著久站。

6.手墊在臉頰下面像豌豆公主一樣睡覺，導致頸椎側彎，生理曲度改變。

(中時電子報)

文章來源：讓你的脊柱老十歲的殺手有哪些？

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