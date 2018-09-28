成大醫院喋血！疑勞逸不均 男技術師闖急診室砍傷3醫護

台南成大醫院。（程炳璋攝）

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中時電子報
、中國時報／

（11：14更新，男技術師疑因排班問題行兇）台南成大醫院上午驚傳喋血兇殺案！林姓男子持折疊刀砍傷急診室1名醫師2名護士，隨後已向警方投案，他是院內技術師，不滿急診室陳姓護理師屢次排班造成勞逸不均，上午9時許見班表仍未改善，憤而持折疊刀直闖急診室，刺傷陳女肚子，胡姓醫師阻擋時左手受傷，林嫌作案後自行到派出所投案，陳女開刀治療，尚無生命危險。

據了解，兇嫌是成大醫院行政人員，行兇後騎機車到附近五分局開元派出所投案，警方已展開調查，還原兇手行兇動機及案發經過。不少院內病患與家屬目睹砍人過程嚇傻，趕緊往外奔逃，現場一片慌亂。

42歲的林男在成大醫院擔任體外循環技術師工作，平時由53歲陳姓護理師負責排班，林男屢次不滿陳女的排班造成勞逸不均，28日上午見到班表仍未改善，一時怒火中燒，情緒失控，竟拿起折疊刀就往急診室衝。

林男持刀闖入急診室的開刀房，對正在手術室工作的陳女肚子一陣猛刺，周遭醫護人員見狀驚叫，胡姓醫師趕忙過來阻止，欲搶下林男手中刀子，左手也遭劃傷，現場地板血跡斑斑，急診室病患與家屬見有人持刀砍傷醫護，驚嚇奔逃，現場一度慌亂。

行凶之後，林男返回辦公室放置凶刀，經過冷靜稍稍平復情緒，他換好衣服，自行到附近開元派出所投案，警方獲報抵達現場，急診室拉起封鎖線，由鑑識小組警員採證釐清案情中。

(中時電子報)

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