鎮瀾宮分靈廟主委鬧雙包 顏清標親迎媽祖起駕

2018年09月28日 11:02 中時 王文吉

鎮清宮以竹製神龕取代神轎，「背」媽祖前往大甲謁祖進香。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標試舉媽祖神龕重量。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標在副董事長鄭銘坤協助下，背起媽祖神龕。（王文吉攝）

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤點燃起馬炮（王文吉攝）

龍旗隊在廟前參拜後，護送媽祖前往大甲謁祖。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標（右）、鎮清宮主委王涼洲肩扛媽祖神像，護送媽祖前往大甲謁祖。（王文吉攝）

鎮清宮舉辦為期三天的大甲謁祖徒步進香活動，起駕日一早天氣晴朗涼爽。（王文吉攝）

鎮瀾宮董事長顏清標背著媽祖啟駕，徒步前往大甲謁祖。（王文吉攝）

日前爆發接駕衝突的豐原鎮清宮，28日舉辦為期3天的大甲謁祖徒步進香活動，因「主委鬧雙包」暫未平歇，行前傳出雙方各動員300人拚輸贏，警方不敢大意，出動50名警力維安盯場。一早7點，祖廟鎮瀾宮董監事專程來接分靈媽祖，正、副董事長顏清標、鄭銘坤親自恭迎媽祖起駕，似乎在兩人坐鎮下，沒有再生事端。

鎮清宮為鎮瀾宮分靈的廟宇，顏清標率董監事來接分靈媽祖「回娘家」。鎮清宮因內部紛爭，許多陣頭沒有參與謁祖進香，廟方以竹製神龕取代鑾轎，在開基媽與鑑醮媽安座後，顏清標試舉神龕重量說「這還好，沒有很重！」

媽祖起駕儀式少了哨角隊，在點燃3響起馬炮後，僅龍旗、繡旗隊前往廟前參拜，接著由顏清標、王涼洲背起媽祖神龕，在信徒簇擁下，徒步前往大甲進香，近千信眾隨駕啟程。

天氣晴朗涼爽，顏清標肩背鎮清宮開基媽，腳步輕快一路前進，他說，行前大家煩惱會受颱風影響，媽祖顯神威，賜給我們好天氣，今年謁祖進香，媽祖沒乘坐大轎，改用背的，意義很好，表示王主委很虔誠，大家都是媽祖信徒，有什麼紛爭，到此為止。

顏清標還說，又不是再拚知名度，再搞下去，比鎮瀾宮出名，大家要一片和氣。他強調媽祖最慈悲，很疼惜信徒，所有事情到此為止，我們要做好的模範。鄭銘坤也附和說，媽祖是大家的，大家來信仰，如同今年進香主題「付出」一樣，大家都來付出。

鎮清宮不僅主委鬧雙包，謁祖徒步進香活動也有9月及10月兩場，信眾搞不清楚。王涼洲坦言，今年管委會有糾紛，產生不同意見，這次活動是在農曆正月初一擲筊，得到媽祖應允及委員等見證。

王涼洲滿懷歉意表示，因所有陣頭團隊均發表中立聲明，兩次謁祖進香都不參與，雖然今年團隊比較少，但我們誠意百分之百，後來他向媽祖請示，媽祖允許以此方式謁祖。

台中市民政局宗教禮俗科長何宜真表示，因鎮清宮部分委員召開臨時會罷免主委，程序不符章程規定，代理主委也不是經過合法產生，目前備查主委仍是王涼洲。

(中時 )