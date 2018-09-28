花壇紫色旋風來襲！麒麟菊盛放美如薰衣草

花壇三春花田麒麟菊盛放，風吹舞動，紫色花海讓人迷醉。（吳敏菁攝）

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花壇三春花田麒麟菊盛放，風吹舞動，紫色花海讓人迷醉。（吳敏菁攝）
花壇三春花田麒麟菊盛放，風吹舞動，紫色花海讓人迷醉。（吳敏菁攝）
花壇三春花田麒麟菊盛放，風吹舞動，紫色花海讓人迷醉。（吳敏菁攝）

第一道秋風來了，花壇三春花田也繽紛了，彩繪稻田旁的麒麟菊盛放，風吹舞動，紫色花海讓人迷醉，遠望有點像是山寨版的薰衣草，仔細看還蠻像是幫小Baby洗奶瓶的奶瓶刷，又似袖珍版雞毛撢子，帶來紫色的浪漫風情。

麒麟菊在中部少人種植，花壇鄉長李成濟將它引進花壇，鄉親不用到外地就能看到美麗的山寨版薰衣草，在國外也有人認為它好似響尾蛇那沙沙作響的尾巴，呈鞭形而稱它為蛇鞭菊，風吹舞動煞是漂亮。

花壇鄉公所在永春村三春老樹附近承租2.3工頃農地，種植彩繪稻田約4分，6分地麒麟菊，還有1公頃向日葵，迎接中秋，綠色稻浪捎來祝福，過了中秋，麒麟菊也開始搖曳浪漫，正是最漂亮的時候，接著明黃燦爛的向日葵也要綻放了

盛放的麒麟菊還有其他的名字，最常被稱作繡線花，又稱馬尾花、利亞多利斯、舌根菊、蛇鞭菊、穗花合薊、貓尾花，花色豔麗花穗長達15～30公分，花色有深粉紅、白或紫紅色，適合庭園植栽及盆栽。公所邀請來賞花，並推薦花壇新農特產品台灣種油甘系列。

(中時 )

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