原民實小「博屋瑪國小」經驗 國際分享台中市直接民主

2018年09月28日 11:12 中時 盧金足

台中市府副市長林依瑩（右）出席2018現代直接民主全球論壇，以和平區第一所原住民實驗學校「博屋瑪國小」、青年事務審議會及參與式預算的東勢區「時間銀行」為例，向國際分享台中市實施直接民主的經驗。（圖／台中市府提供）

2018現代直接民主全球論壇9月26至29日在義大利羅馬舉行，聚集80國以上、350名學者專家、政府官員、實務工作者及媒體等，交流地方政府及城市在直接民主面臨各項挑戰所扮演的角色。台中市副市長林依瑩受邀出席，並以和平區第一所原住民實驗學校「博屋瑪國小」、青年事務審議會及參與式預算的東勢區「時間銀行」為例，向國際分享台中市實施直接民主的經驗。

現代直接民主全球論壇自2008年在瑞士阿勞市舉辦第一屆會議，陸續於南韓首爾、美國舊金山、烏拉圭蒙特維多、突尼西亞突尼斯、西班牙聖塞巴斯提安舉辦。

今年於義大利羅馬舉行，論壇聚焦公民投票、數位民主、人權等直接民主政治發展議題，邀請全球超過30個國家、300名以上的學者專家、政府官員及議題倡議者出席，依當時全球民主政治發展情形及重要議題，以主辦城市為名發表宣言。

2018現代直接民主全球論壇第一場次以「世界上最佳的地方民主治理」為題，林依瑩以和平區第一所原住民實驗學校「博屋瑪國小」的命名過程、青年事務審議會、參與式預算的東勢區「時間銀行」為例，與羅馬市長Raggi、維也納副省長Maria Vassilakou、馬德里副市長Pablo Soto、首爾副市長Jin Sung Joon、杜林副市長Guido Montanari及日內瓦、巴塞隆納等代表，暢談市府實施直接民主的經驗，獲得在場與會人士、論壇主持人Fabio Chiusi的高度肯定。

林依瑩表示，青年事務審議會是市府在2016年的創新政策，完全比照台中市議會的運作模式運作，前面兩屆的青年代表共提出259案，市府的參採率高達84.6％，讓年輕人的聲音確實進入市府決策體系。

台中市府也陸續以各行政區為實施範圍，推出參與式預算，讓各區市民自行提案，經過票選後交由市府相關局處執行，落實直接民主的精神。

林依瑩指出，透過這一次與全球各地的經驗交流，市府將在既有的直接民主成果之下，參考各國推動直接民主的經驗，繼續推動市民的參與及政府資訊的公開。

(中時 )