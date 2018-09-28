MLB》胡智為賞對手150公里火球 三上三下無失分

胡智為28日面對洋基隊中繼1局投出三上三下。(美聯社資料照)

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中時電子報
/綜合報導

光芒隊28日面對洋基隊，胡智為7局上中繼1局不但演出三上三下，還飆出好幾顆時速高達150公里的速球，可惜光芒隊此役遭洋基揮出4發全壘打，終場以1比12落敗。

光芒先發投手舒爾茲（Jaime Schultz）首局就在滿壘時出現暴投，又被安杜亞(Miguel Andujar)擊出3分炮（本季第27轟），第1局光芒就以0比4落後。

4局上洋基隊靠著串連安打進帳3分，以7比0遙遙領先奠定勝基，6局上包含渥特（Luke Voit）與史坦頓（Giancarlo Stanton）的「背靠背」開轟在內，洋基又豪取4分，領先來到11比0。

7局上胡智為登板中繼，面對首位打者安杜亞，他僅用了2顆球就解決，隨後對決托瑞斯(Gleyber Torres)時，胡智為就飆出時速高達150公里的速球，最終讓托瑞斯擊出擊出滾地球出局，面對羅麥( Austin Romine)也是速球連發，以三振結束這個半局。

7局下光芒隊靠著克隆(C.J.Cron)的陽春炮（本季第29轟）終於破蛋，可惜隨後未能持續攻勢，9局上又遭史坦頓揮出單場雙響炮（本季第37轟），終場光芒就以11分差落敗。

胡智為中繼1局用了14顆球，沒被擊出安打，投出1次三振，沒有失分，自責分率來到4.15。

(中時電子報)

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