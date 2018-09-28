北農歐洲參訪挨批 新董座彭振聲：出去見識對農產經營有幫助

北市工務局長彭振聲兼任北農無給職董事長一職，自信表示與總經理吳音寧溝通無礙。（吳堂靖攝）

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北農先前赴帛琉推廣蔬果遭批效益有限，現在被爆出總經理吳音寧將於10月初率隊赴歐洲考察，12天的行程曝光，再度挨批「太過豪華」。今天甫上任的北農董座、北市工務局長彭振聲親上火線救援，他表示「 員工出去外面見識，對農產經營會有幫助」，更自信表示「跟吳音寧可以溝通！沒問題啦！」

北農今天上午舉辦臨時董事會選出新任董座，由於先前農委會、北市府以達成共識，會議不到1小時順利結束，7席常董全數同意，最後鼓掌通過由彭振聲兼任無給職北農董座，會後彭受訪被問到歐洲考察行程一事，彭振聲表示，他剛上任不會參加，但員工出去外面見識見識，對於以後農產經營會有幫助，且行程也經董監事同意，就順其自然。

彭振聲表示，自己是工務背景出身，目前也主管市場改建，現在施工中有大龍市場、成功市場，現在又有南門市場、環南市場，工務局主要負責市場工程，而需求主要是場處負責，有時透過市場處，或許有某些部分不會這麼清楚，如今可以直接和吳溝通，就能直接拍板定案。

對於未來跟總經理吳音寧的溝通是否能順暢無虞？彭振聲笑說，兩人辦公室就在隔壁，有事情走過去討論就好，之前很多事情是因為人的關係，他對任何人的溝通都沒障礙 ，也有信心表示「我跟吳可以溝通，沒問題啦！」

至於農委會提及北農董事長有權要求總經理赴議會備詢一事，彭振聲則表示，內部將會溝通找出最妥適的方式，解決議會的疑慮，彭也求饒「今天剛上任，還沒準備好，等我準備好啦！」

對於下月將率隊赴歐洲考察引發外界疑慮，吳音寧則表示，外界不用過度揣測，這是董監事例行行程，不是外面講的這個樣子，也不單只有荷蘭一個行程。

(中時 )

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