藍委提高通和解案「三大巧合」 質疑賴揆技術性讓公平委出缺

2018年09月28日 11:38 中時 楊佳穎 、 姚志平

吳志揚召開「又一獨立機關淪陷，高通案新事證曝光」記者會。（楊佳穎攝）

針對高通和解案，藍委吳志揚今召開記者會，除點出三個公平會在程序上的「離譜時間巧合」，也直指公平會受法定「置委員7人」規定，實際上卻僅存5人，以「跛腳人數」將關乎重大公共利益的200多億罰鍰拱手送人，簡直無法無天。他更將矛頭指向行政院，質疑院長賴清德在公平委員的法定人數上做「技術性出缺」。

吳志揚指出，第一個時間巧合為今年5月30日，公平會正式接受從高通來的訴訟協商陳報，但隔日就收到行政院的人事令，指示張宏浩、顏廷棟等2名公平委員分別在7月1日、8月1日予以從公平會免職並生效。他質疑，張、顏究竟是「辭職」，還是因反對和解立場，才在借調到期前「被辭職」? 且距兩人離職生效的7月1日、8月1日還很久，又為何火速在5月31日准辭？

至於第二個時間巧合，吳志揚說，顏廷棟離職人事生效的8月1日當天，公平會一早急開內部會議，決定向法院表示跟高通開始進行和解程序，而其中關鍵為106年10月11日公平會以4：3票數決議對高通開罰234億，如今搬開曾投下開罰票的兩顆「擋路石」，票數便轉為2：3，立刻通過和解並免罰完整234億的開始程序。

吳志揚接著說，第三個時間巧合可從8月1日的會議紀錄內容來看，公平會明顯與高通仍有待達成共識之處，但公平會仍在該次會議中通過了和解程序案，罔顧主掌公平事務的公家機關立場和形象。

吳志揚進一步指出，《公平會組織法》規定公平會「置委員7人」，實際上卻僅存5人，離譜的是這5人還分別在8月1日決議開始跟高通的和解程序，以及8月8日決議向法庭表示達成訴訟和解等，大辣辣行使正常職權。他更質疑，立院程序委員會至今未收到公平委員的補提名，令人懷疑賴清德在高通案刻意不補提名，使人數保持「技術性的出缺」，最終和解免罰表決過關。

吳志揚還揭露，公平會在8月1日、8月8日兩次會議討論中，不僅與高通有關的內容皆含糊帶過，違反《政府資訊公開法》，進一步觀察可發現與高通有關的名稱，都被以「有關事業」來記載，連名稱都不詳實，但回顧歷次會議記錄中，明確將「美商Qualcomm Incorporated」或「高通」等字樣公開，可見在對外宣告和解免罰後，公平會馬上在記錄文件上「動手腳」，改以對外界隱瞞。

吳志揚痛批，公平會為堂堂獨立機關，竟淪陷失格，且公平會在高通案上仍有許多待釐清與公佈之處，自己將持續追蹤，並呼籲當前政府成員「要嘛公正辦公、要嘛當勇敢的吹哨者」，不可心存僥倖而偏廢行政操守。

(中時 )