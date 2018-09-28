MLB》史上最肥約來了 哈波告別國民球迷

2018年09月28日 11:30 中時電子報 盧品青

Bryce Harper thanked #Nats fans on Instagram and well, it looks like goodbye post to us 👀 #OnePursuit pic.twitter.com/o5QF6eHHLC — FanSided (@FanSided) 2018年9月27日

棒球史最大的合約快要出現了嗎？國民隊外野手哈波(Bryce Harper)季外將成為自由球員，追尋他夢想中的4億美元肥約，他此時於個人IG貼上1張(事實上是9張合成1張)他向球迷揮手致意的照片。

「感謝球迷們，以及華盛頓特區！」哈波顯然話中有話，在他本季主場的最後一戰，觀眾紛紛起立喝采。國民下半季被勇士超車無緣季後賽，媒體都猜測哈波可能不會久留。

哈波今年出賽156場生涯最多，吞下166張老K也是新高，但他同時繳出34轟、100打點(生涯新高)，以及聯盟最多的129次保送(生涯新高)。他7年來留下184轟，下月才將滿26歲，前途無量。

今年的哈波薪資2162萬美元，國民對他很好，7年來給他4790萬美元，也沒在最後一年把他賣掉。國民老闆非常有錢，4億美元不成問題，只是看他最後願不願意留下哈波了。

儘管一直有人批評哈波太貪婪，不過退役MVP球星霍華(Ryan Howard)認為哈波將來會是最優秀的棒球員，甚至超過天使外野手卓奧特(Mike Trout)。

霍華說：「卓奧特每年像上下班打卡一樣繳出MVP等級的數據。哈波過去有高低起伏，他如果能穩定發揮，我相信他可比卓奧特更強。」

(中時電子報)