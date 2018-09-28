父兄性侵大逆轉！5歲女童下體無DNA反應 家屬將提告

2018年09月28日 11:36 中時電子報 張國欽

女童父在臉書發文。（圖／翻攝自爆料公社）

女童父在臉書發文。（圖／翻攝自爆料公社）

新北市一名5歲女童本月因下體受傷送醫治療，被院方診斷出「疑遭性侵」因而安置，父親急得在臉書澄清，女兒是因撞上玩具床腳而受傷，不料遭就醫院方護理師打臉，全案進入調查程序。昨有媒體報導，女童下體未驗出DNA，排除性侵，女童父親因而發文「相關惡意攻擊與不實抹黑言論皆已透過律師蒐證齊全完備。」

據《東森新聞》報導，檢警模擬採證時，發現女童供稱摔傷的地點，確實有血跡反應，家中其它地方則沒有，而她的下體也未驗出DNA反應，另外比對傷勢及撞擊角度，確認可能會鑿成女童下體出血，因此排除性侵可能。

女童父親得知後，昨晚於臉書《爆怨公社》表示感謝，對於第一時間沒有思考就發文說要尋找女兒而造成誤解的行為道歉，另針對廣大網友排山倒海的失控言論，造成親朋好友對一家人感到不恥，紛紛打電話咒罵一事，「家母為此更是心痛欲絕，瀕臨崩潰。」。

文中還說：「強大的社會輿論壓力下，不斷對我們全家做出無情的攻擊與霸凌，住居所、電話、工作場所、兒子就讀學校以及臉書朋友，瞬間全被肉搜出來張貼於網路公審，並到處留言恣意謾罵，做人身攻擊...」。

女童父親表示，相關惡意攻擊與不實抹黑言論皆已透過律師蒐證齊全完備，接下來將依行政程序接回寶貝女兒，並對居家安全徹底做檢討，避免憾事再次發生。

有網友表示支持「我不太相信11歲哥哥會性侵5歲妹妹」、「結果都出來了，還在懷疑的到底是怎樣，不把他們家逼死不開心嗎？」、「靜待司法調查才是正確的」。另爆料女童遭性侵的護理師也在文章下留言指出「我笑了筆錄也才剛做完案件還在偵查中呢」，並表明「醫院」是支持她的，「媒體按耐（捺）不住了嗎？」隨即，該則留言也被刪除。

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(中時電子報)