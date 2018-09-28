中市環保局觀摩會 分享農民成功經驗

台中市政府農業局與環保局共同推動「畜牧糞尿沼渣沼液肥分再利用計畫」，環保局舉行實地觀摩會。（盧金足翻攝）

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台中市政府農業局與環保局共同推動「畜牧糞尿沼渣沼液肥分再利用計畫」，環保局舉行實地觀摩會，透過實際沼渣沼液澆灌及農民分享成功的經驗，鼓勵更多農民加入使用天然肥料澆灌的行列，共同為環境保護盡一分心力。

台中市環保局邀請新期牧場分享施灌經驗，牛隻排泄物經過厭氧發酵五天後的沼渣沼液，用來澆灌並不會產生異味，且因畜牧排泄物含有高量有機質及氮磷肥，能讓產量明顯增加，有農民運用該方法澆灌兩個月，一公頃稻田約可省下25包化學肥料，大約7500元。

另外，陳建州畜牧場也表示，用養豬場所製成沼液、沼渣澆灌3個月的南瓜，不僅香甜美味，每顆更可達3斤重；鄭記牧場更帶來使用養豬場沼渣沼液澆灌6個月的地瓜葉跟大家分享，株株根莖肥美、菜葉青脆，受到與會者肯定。

台中市環保局長白智榮說，每頭豬一年所產生的廢水轉化成沼渣沼液，含氮量相當於台肥五號肥料一包，可節省相當的肥料開支，更有助於有機農業的推動。更重要的是，也同時減輕河川汙染，減少畜牧業者所需繳納之水汙染防治費，每頭豬一年約可減少40元成本。

環保局指出，畜牧排泄物一直都是高汙染物，但經過厭氧消化後生成的沼渣及沼液，含有豐富的養料及肥分，農民用來澆灌作物，不但可提高植物的抗病蟲害能力，更有助於作物吸收養分、產量增加。

畜牧場只要將厭氧槽妥善操作，並找到合作的農友，即可申請協助，由環保局輔導業者向農業局申辦沼渣沼液農地肥分使用，目前通過沼渣沼液使用的業者已有11家，申請業者陸續增加中。

(中時 )

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