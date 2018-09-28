理想大地案傅崐萁一審無罪 花檢擬上萬字起訴理由再上訴

2018年09月28日 11:50 中時 張祈

2012年傅崐萁以縣長身份、妻子徐榛蔚以榮亮公司董事長名義前往中國大陸與南寧市政府簽署戰略合作框架協議。（花蓮地檢署提供）

2012年傅崐萁妻子徐榛蔚以榮亮公司董事長名義前往中國大陸與南寧市政府簽署戰略合作框架協議。（花蓮地檢署提供）

榮亮公司2007年至2014年間交易紀錄的帳戶，僅1筆為榮亮公司名義負責人鮑廣廷所為，其餘100筆皆為傅及其家族、助理存提紀錄。（花蓮地檢署提供）

花蓮前縣長傅崐萁被控在理想大地土地買賣糾紛案中，涉及偽證及逃漏稅獲判無罪，花蓮檢方不服提起上訴，檢方今說明上訴理由，並提出上萬字起訴理由；傅因合機炒股案判刑8月，已在本月25日入監服刑，針對一審獲判無罪，曾公開堅稱，「真相只有一個」。

花蓮地檢署認為一審法官對於檢方提出的12項證據理由都沒有回覆，因此提起上訴，今公布7大上訴理由書，加強補充更多事證，證明榮亮公司實際為傅及及家族實質掌控，包括榮亮公司2007年至2014年間交易紀錄的帳戶，僅1筆為榮亮公司名義負責人鮑廣廷所為，其餘100筆皆為傅及其家族、助理存提紀錄。

花檢指出，理想大地交易案發生前後，傅均以「榮亮公司」對外交易，其中包括2007年傅以榮亮公司名義用1億餘元購入幸福人壽股權案；2012年傅以縣長身份，妻子徐榛蔚以榮亮公司董事長名義前往中國大陸與南寧市政府簽署戰略合作框架協議，據調查，榮亮發起人、原始董監事均為被告傅崐萁家族成員，公司帳戶密碼與徐榛蔚私人使用的個人銀行帳戶密碼相同。

發生在2010年的理想大地購地案，讓購地再轉售的榮亮公司，以低於市價的10億元購買壽豐鄉20萬坪土地，再以低買高賣的手法轉售給購地的林德復，榮亮公司一夜淨賺1億6千萬元。

花蓮檢方認為傅崐萁是榮亮實際負責人，傅卻與榮亮公司名義負責人鮑廣廷、購地的林德復聯手在偵查過程中藏匿傅在購地案中的角色，因此起訴3人，一審上月24日偵結宣判，合議庭法官認為無證據證明傅是榮亮實質負責人，傅、林獲判無罪，鮑則因逃漏稅判刑1年6月有期徒刑、違反商業登記法遭判刑2月，得緩刑3年。

花蓮地檢署主任檢察官兼發言人王怡仁說，原審認定鮑獨自逃漏稅，無偽證犯行，與常理有為，再提上萬字起訴理由，說明傅為實際負責人，聲請撤銷原判決。

(中時 )