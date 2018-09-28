MLB》陳偉殷本季結束 竟默默打破大聯盟紀錄

馬林魚隊投手陳偉殷27日單局痛失5分，無緣生涯第60勝。（路透資料照）

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中時電子報
/綜合報導

馬林魚隊投手陳偉殷27日完成本季最後1次先發，不但仍無法破解客場魔咒，他在主客場繳出兩極化的表現，兩者的防禦率差距竟打破大聯盟紀錄，百般想方設法卻無法解決這個難題，陳偉殷也只能表示，真的找不到原因，想太多也沒用。

陳偉殷27日面對國民隊，以72顆球完成4局投球，被擊出7支安打，投出3次四壞保送與1次三振，失5分包含4分責失分，自責分率來到4.79，苦吞本季第12敗（6勝）。

本季陳偉殷26場先發出賽，13場主場出賽繳出5勝3敗、自責分率1.62的成績，但於客場13場先發卻只有1勝9敗、自責分率高達9.27。

雖然陳偉殷客場則分率高得驚人，但他並非打破此紀錄，藍鳥隊投手赫奇森（Drew Hutchison）在2015年球季留下9.83的客場自責分率比陳偉殷更高。

陳偉殷本季在主場的1.62自責分率，與客場的9.27差距來到7.65，超越了赫奇森的6.92。就連陳偉殷與球隊都無法解釋為何他的主、客場表現差異會如此之大。

馬林魚教練麥汀利(Don Mattingly)表示：「我不喜歡如此形容他這一年的表現，且也沒有原因可以解釋這件事，但可以確定的是，他未來一定得克服這個問題。」

就連陳偉殷也無奈道：「我不知道該如何解釋，也找不到這個巨大差距的真正原因，雖然我們一直找不到答案，但想太多也不會有幫助。」

(中時電子報)

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