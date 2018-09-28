2,800億！波音奪得美空軍351架教練機大單

2018年09月28日 12:05 中時電子報 楊幼蘭

波音T-X教練機首飛360度影像

波音已雀屏中選，奪得打造美國空軍下一代教練T-X的大單，而合約價值高達92億美元（約2,800億台幣）。

美國空軍在聲明中說，除了採購351架T-X教練機外，還將採購46具模擬器，以及相關地面設備。而他們預計到2034年時，專案能完全發揮效用。

據路透報導，波音和瑞典紳寶集團（Saab AB）攜手，研發的新型教練機擊敗了洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與李奧納多（Leonardo）DRS團隊。對1年多前才改組國防業務的波音來說，這是重大勝利之一。

事實上，這是波音大約1個月內的第3場重大勝利，先是贏得美國海軍MQ-25無人加油機的8.05億美元（約250億台幣）合約，其次是為美國空軍打造汰換「休伊」（Huey）直升機的23.8億美元（730億台幣）大單。

美國空軍想要汰換老舊，並已服役57年的T-38機隊。而分析師說，美國空軍最後可能採購多達600架新型教練機。

而據《防務新聞》（Defense News）報導，在這項無限期交貨/不明確數量合約（Indefinite-delivery/indefinite-quantity contracts，IDIQ）下，美國空軍最多能買475架T-X與120具模擬器。

美國空軍說，原本T-X專案預計要花約197億美元（約6,000億台幣），但波音搶單，卻減了100億美元（約3,050億台幣）。

(中時電子報)