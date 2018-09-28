2,800億！波音奪得美空軍351架教練機大單

美國波音與瑞典紳寶集團（Saab AB）聯手，奪得美國空軍T-X教練機的大單。（波音）

友善列印
中時電子報
波音T-X教練機首飛360度影像

波音已雀屏中選，奪得打造美國空軍下一代教練T-X的大單，而合約價值高達92億美元（約2,800億台幣）。

美國空軍在聲明中說，除了採購351架T-X教練機外，還將採購46具模擬器，以及相關地面設備。而他們預計到2034年時，專案能完全發揮效用。

據路透報導，波音和瑞典紳寶集團（Saab AB）攜手，研發的新型教練機擊敗了洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與李奧納多（Leonardo）DRS團隊。對1年多前才改組國防業務的波音來說，這是重大勝利之一。

事實上，這是波音大約1個月內的第3場重大勝利，先是贏得美國海軍MQ-25無人加油機的8.05億美元（約250億台幣）合約，其次是為美國空軍打造汰換「休伊」（Huey）直升機的23.8億美元（730億台幣）大單。

美國空軍想要汰換老舊，並已服役57年的T-38機隊。而分析師說，美國空軍最後可能採購多達600架新型教練機。

而據《防務新聞》（Defense News）報導，在這項無限期交貨/不明確數量合約（Indefinite-delivery/indefinite-quantity contracts，IDIQ）下，美國空軍最多能買475架T-X與120具模擬器。

美國空軍說，原本T-X專案預計要花約197億美元（約6,000億台幣），但波音搶單，卻減了100億美元（約3,050億台幣）。

(中時電子報)

花壇紫色旋風來襲！麒麟菊盛放美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。