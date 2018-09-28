國民黨出示蔡其庸入黨資料 洪耀福驚呼：真的拿到我們這個

2018年09月28日 11:55 中時 曾薏蘋

前總統陳水扁的兒子陳致中遭週刊爆料前往有酒店妹坐檯的私人招待所，扯出民進黨籍的金門環保局長蔡其雍也在場，國民黨今爆料，其入黨推薦人就是身兼黨主席的蔡英文總統；民進黨秘書長洪耀福說，「他是黨員嗎？」媒體拿出國民黨出示的蔡申請入黨單後，洪耀福驚呼，「他（國民黨）真的拿到我們這個！」

國民黨今記者會秀出蔡其雍申請入黨的資料，入黨推薦人是蔡英文，並痛批蔡其雍酒駕、出入招待所，蔡英文又神隱，應該負責。

洪耀福受訪表示，「他是黨員嗎？我要查一下才知道」；媒體出示國民黨提供資料後，洪耀福看了一下驚呼，「他（國民黨）真的拿到我們這個！那就要徹查，誰爆料，把我們黨籍資料都外洩」；蔡其雍是黨員也是無所謂；媒體又追問，「但是蔡主席不是有說，不要出入不正當場所」；洪耀福則表示，是黨員就要調查。

洪耀福指出，蔡其雍若是黨員也沒什麼？國民黨要證明什麼？媒體說，「要蔡英文負責」；洪表示，全台灣蔡英文所有事情都要負責，又不是只有這件事，誰走路跌倒也要負責，所以台灣公民都要負責。「倒底要她（蔡英文）負責什麼？國民黨就是這樣，要牽拖，要在那亂」。

至於傳出民進黨利用蔡奇雍要跟金門縣長合作，是牽線人？洪耀說，「利用，也沒有ㄟ」；黨員在各地不論什麼工作，都尊重黨員工作的選擇，並未有任何陰謀論，誰去做什麼工作，就去跟誰牽線，沒那麼複雜。

(中時 )