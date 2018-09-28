國民黨出示蔡其庸入黨資料 洪耀福驚呼：真的拿到我們這個

友善列印
中時

前總統陳水扁的兒子陳致中遭週刊爆料前往有酒店妹坐檯的私人招待所，扯出民進黨籍的金門環保局長蔡其雍也在場，國民黨今爆料，其入黨推薦人就是身兼黨主席的蔡英文總統；民進黨秘書長洪耀福說，「他是黨員嗎？」媒體拿出國民黨出示的蔡申請入黨單後，洪耀福驚呼，「他（國民黨）真的拿到我們這個！」

國民黨今記者會秀出蔡其雍申請入黨的資料，入黨推薦人是蔡英文，並痛批蔡其雍酒駕、出入招待所，蔡英文又神隱，應該負責。

洪耀福受訪表示，「他是黨員嗎？我要查一下才知道」；媒體出示國民黨提供資料後，洪耀福看了一下驚呼，「他（國民黨）真的拿到我們這個！那就要徹查，誰爆料，把我們黨籍資料都外洩」；蔡其雍是黨員也是無所謂；媒體又追問，「但是蔡主席不是有說，不要出入不正當場所」；洪耀福則表示，是黨員就要調查。

洪耀福指出，蔡其雍若是黨員也沒什麼？國民黨要證明什麼？媒體說，「要蔡英文負責」；洪表示，全台灣蔡英文所有事情都要負責，又不是只有這件事，誰走路跌倒也要負責，所以台灣公民都要負責。「倒底要她（蔡英文）負責什麼？國民黨就是這樣，要牽拖，要在那亂」。

至於傳出民進黨利用蔡奇雍要跟金門縣長合作，是牽線人？洪耀說，「利用，也沒有ㄟ」；黨員在各地不論什麼工作，都尊重黨員工作的選擇，並未有任何陰謀論，誰去做什麼工作，就去跟誰牽線，沒那麼複雜。

(中時 )

丁守中衝刺基層 喊話加碼里長福… 北農赴歐考察挨批 吳音寧：絕對…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。