《全台最速報》成大醫院喋血！員工持刀砍殺3醫護

2018年09月28日 11:53 中時電子報 綜合報導

◎成大醫院喋血！員工持刀砍殺3醫護

台南成大醫院上午驚傳喋血兇殺案！林姓男子持折疊刀砍傷急診室1名醫師2名護士，隨後已向警方投案，他是院內技術師，不滿急診室陳姓護理師屢次排班造成勞役不均，上午9時許見班表仍未改善，憤而持折疊刀直闖急診室，刺傷陳女肚子，胡姓醫師阻擋時左手受傷，林嫌作案後自行到派出所投案，陳女開刀治療，尚無生命危險。

◎不辦公開辯論 侯友宜：依循往例

國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往三峽民生市場及三峽老街拜票，針對新北市不舉辦公開辯論會，侯友宜表示新北市以往二屆都沒辦，台北市也沒辦，「新北市只是循往例」，他也呼籲對手蘇貞昌要把深澳電廠的態度說明白。

◎彭振聲任北農董座 柯P：中央地方沒疙瘩

台北農產運銷公司今天上午將舉辦臨時董事會，新任董座北市工務局長彭振聲將出席，此次人選由農委會、北市府相互討論而出，對此，柯文哲28日受訪表示，這次有先跟農委會協調過，所以應該還好，對於北農總經理吳音寧，柯文哲則意有所指表示，「搞社運的人到政府裡面常常還是適應不良」。

◎找到訐譙龍本尊！扁PO照為兒找回公道

週刊爆料前總統陳水扁之子陳致中到有酒女作陪的私人招待所，本報今（28）日報導其實阿扁父子早知情酒女描繪的這名「頭髮尖尖的男子」身分，只是礙於某些原因，不得不啞巴吃黃蓮選擇不公開。不過，阿扁今早透過「新勇哥物語」證實，並附上此男婚紗照，感慨「如今事證明確，但傷害早已造成，又該如何幫致中找回公道？」

(中時電子報)