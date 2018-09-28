粉領族美麗大眼變泡泡眼 就醫竟是得這個病

2018年09月28日 12:15 中時 馮惠宜

經以甲狀腺素治療，才讓病患變回大眼美女。（馮惠宜攝）

台中醫院新陳代謝科醫師林建良指出，甲狀腺位於頸部喉結下、方氣管的兩旁，形狀像蝴蝶，其分泌甲狀腺素是促進各種組織的新陳代謝。（馮惠宜攝）

職業婦女蠟燭兩頭燒竟然變胖又大眼變小眼，台中一名50歲大眼粉領族近5個月間胖了3公斤，且出現疲倦症狀，原本以為工作壓力大，未料最近原本引為傲的大眼睛突然愈變愈小，她慌忙到醫院就醫，一抽血就發現是甲狀腺低下，經給予甲狀腺素治療，才恢復美麗的大眼睛；醫師提醒甲狀腺低下會造成代謝變差，會造成食慾差、體重增加、疲倦、眼臉下垂等症狀。

衛生福利部台中醫院新陳代謝科醫師林建良指出，這個病患5月間因為突然從銅鈴眼變成加菲貓的泡泡眼來就醫，她主訴農歷年後就已出現食慾不佳、易疲倦，短短幾個月就胖了3公斤，她起初以為是壓力大、更年期，但最近眼睛卻突然變成瞇瞇眼，讓她好緊張。

經安排抽血檢查，這才發現她的甲狀腺素只有0.2ng／dl（正常值是0.9到1.7），林建良說這是典型的的甲狀腺低下症，甲狀腺素是一種和代謝有關的荷爾蒙，和體內各種組織的新陳代謝息息相關，甲狀腺若低下，常見的症狀就是容易疲倦、表情呆滯、講話速度變慢、眼臉下垂、肢體與臉腫脹、體重增加等症狀。

這名婦人經服用甲狀腺素1至2個月後，才逐漸告不適症狀，也再度變回到大眼美女；林建良提醒，病患若有類似症狀，應盡快就醫，否則一旦拖延會造成心跳變慢、血壓低，甚至休克。

(中時 )