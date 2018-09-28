停車塔來了！彰化縣政府16億元打造5座立體停車場

停車塔來！彰化市民生路計畫興建停車塔。（彰化縣政府提供）

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彰化市民生路計畫興建停車塔。（彰化縣政府提供）
彰化市南平街將興建地下停車場。（彰化縣政府提供）
員林市和平東街興建地下停車場。（彰化縣政府提供）
交通部公路總局核定5座立體停車場興建計畫，工程總經費16億6522萬元，彰化縣工務處簡報內容。（吳敏菁攝）

為改善停車問題，彰化縣政府向中央爭取，9月10日獲交通部公路總局核定5座立體停車場興建計畫，工程總經費16億6522萬元，分別在員林市崇實高工旁公園地下停車場、台鐵彰化車站後站停車場、彰化市公所第一停車場和彰化市延平公園闢建，明年6月1日施工，預估2年內完工，可增加1205個汽車位與508格以上機車格。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，優先興建的4座停車場，一是台鐵彰化車站後站停車場，位於彰化市辭修路，目前為平面，未來採立體停車場型式興建，預計可供288

汽車席位、508機車席位。

二是彰化市公所第一停車場地上蓋停車塔，位於彰化市民生路，鄰近彰化市公所、彰化女中及合作金庫銀行，商業活動熱絡，將採停車塔型式興建，預計設置10座停車塔，興建完成後可提供260汽車席位。

三是彰化市延平公園地下停車場，位於彰化市南平街，鄰近秀傳紀念醫院、南瑤宮及大埔路商圈，採地下2層規劃設置，預計可提供400汽車席位，並將重新改造地面層公園景觀，創造宜居環境。

四是員林市崇實高工旁公園地下停車場，未來將採地下2層規劃設置，預計可供257汽車席位，地面層將綠化打造公園。

未來規劃的第五座是彰化市中山路二段加油站旁停車場，位於彰化市中山路二段，目前為縣府公務車停車場，基地鄰近彰化縣政府、彰化縣農會及彰化基督教醫院，未來將採停車塔型式興建，預計設置14組停車塔，塔高約27公尺，興建完成後可提供364汽車席位。

縣府工務處也指出，目前正積極在在彰鹿路、東西向台144線、員鹿路，設立大型可變式資訊看板，動態引導附近停車場可停數量，另外還要成立靜態停車指示標誌板11座；並建置行車導引App，將結合停車大聲公app既有1百多萬用戶資源。

(中時 )

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