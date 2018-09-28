圖多》日韓妹都來！國慶嬌點、銘傳金釵今亮相

2018年09月28日 12:13 旺報 李侑珊

國慶典禮將近，銘傳大學親善服務隊提前亮相，展現新服裝與專業形象。（銘傳大學提供）

國慶典禮將近，銘傳大學親善服務隊提前亮相，展現新服裝與專業形象。（銘傳大學提供）

親切的微笑、優雅的身影，銘傳大學親善服務隊連續34年服務雙十國慶大典，而為彰顯銘傳辦學國際化，今年的國慶金釵成員多元，特別邀請到日本及韓國的國際生參加，為她們在台留學生活中，留下一筆最美麗的回憶。

國慶典禮將近，銘傳大學親善服務隊提前亮相，展現新服裝與專業形象。（銘傳大學提供）

國慶典禮將近，銘傳大學親善服務隊提前亮相，展現新服裝與專業形象。（銘傳大學提供）

國慶典禮將近，銘傳大學親善服務隊提前亮相，展現新服裝與專業形象。（銘傳大學提供）

國慶典禮將近，銘傳大學親善服務隊提前亮相，展現新服裝與專業形象。（銘傳大學提供）

國慶典禮將近，銘傳大學親善服務隊提前亮相，展現新服裝與專業形象。（銘傳大學提供）

國慶典禮將近，銘傳大學親善服務隊提前亮相，展現新服裝與專業形象。（銘傳大學提供）

國慶典禮將近，銘傳大學親善服務隊提前亮相，展現新服裝與專業形象。（銘傳大學提供）

國慶典禮將近，銘傳大學親善服務隊提前亮相，展現新服裝與專業形象。（銘傳大學提供）

三度擔任國慶服務的銘傳大學親善服務隊長江昊德(左)、羅詩媛(右)，皆表示對今年的雙十國慶大典相當期待。（銘傳大學提供）

卓蓉公司董事長廖佳琳(中前)為銘傳大學傑出校友，今年為親善服務隊設計新服裝。（銘傳大學提供）

今年銘傳金釵服裝為一襲酒紅色連身洋裝，領子採用改良式的鳳仙領，點綴喇叭袖，造型更顯古典柔美。（銘傳大學提供）

今年銘傳金釵服裝為一襲酒紅色連身洋裝，領子採用改良式的鳳仙領，點綴喇叭袖，造型更顯古典柔美。（銘傳大學提供）

銘傳大學指出，今年選出24位同學擔任國慶禮賓人員，經過嚴格的禮儀、體能訓練，脫穎而出的15位女同學及9位男同學，其中6位是第3次參加，6位是是第2次參加，其餘則是首度參加，老將新血共聚，齊為銘傳服務團隊亮麗出擊，展現青春活力的優質服務。

銘傳大學特別提到，為彰顯銘傳的國際化教育，服務隊成員多元，其中有3位分別來自日本和韓國的國際生，分別是體操校隊的日籍小野祐里奈，是第3度參加服務；而韓籍團員林受珉和權惠珍，對於能在畢業前參加國家慶典異，感到很雀躍，認為將是來台留學歲月最美麗的回憶。

今年親善服務團的服裝，特別進行改良，銘傳大學表示，今年特別針對銘傳大學親善服務隊推出嶄新服裝，有別於去年的連身洋裝，今年一襲酒紅色連身洋裝，使用頗有古典氣息的紅色緹花布製成，布性柔軟手感良好，領子採用改良式的鳳仙領，富有古典婉約的女性意象。後領檯增高延伸視覺效果，並使用運動風的織帶，點綴喇叭袖與凸顯腰身，使整體輪廓更顯年輕活力，改以裙圍較貼身的裙擺，穿梭座位區時更富機動性，也更舒適。

卓蓉公司董事長廖佳琳擔綱設計今年親善服務團服裝，論及設計理念，她說：「使用四葉幸運草元素來取代蝴蝶結，第一片葉子代表希望、第二片葉子表示信心、第三片葉子是健康、而第四片葉子則是幸運。希望、信心、健康、幸運等四種祝福的幸運草設計為飾品繫在領間，為中華民國的生日獻上祝福與期望。」

銘傳親善服務隊指導老師何采容則說，銘傳服務除了重視外在的典雅秀麗，更重視團隊合作與紀律，一貫強調集體行動展現創意與活力。透過長期的培訓，在專業師資指導、老將帶新血的自主訓練下，養成隊員間絕佳的默契，在整齊畫一的隊形中，呈現「花式步行秀」的創新變化。

(旺報 )