北農赴歐考察挨批 吳音寧：絕對會公布考察報告

2018年09月28日 12:08 中時 吳堂靖

北農先前赴帛琉推廣蔬果遭批效益有限，現在被爆出總經理吳音寧將於10月初率隊赴歐洲考察，12天的行程遍及紅燈區、拉法葉百貨等再度惹議，吳音寧28日受訪表示， 考察團由董事會決議通過，結束後也絕對會公布考察報告，盼外界勿過度解讀。

北農表示，考察團由董事會決議通過，參團人數為36人，其中董監事、顧問及總經理計20人，眷屬11人、公司隨行人員5人，每人團費為12萬餘元，眷屬11人均為自費，主要考察行程包括荷蘭阿什米爾花卉拍賣市場考察、鹿特丹最美的拱型市場Markthal考察、德國科隆、海德堡、史特拉斯堡、法國漢吉斯國際批發市場考察等。

北農表示，考察團也兼有慰勞董監事對公司的奉獻與辛勞用意，因此，除了批發市場的考察，也有安排當地自然人文景觀與城市特色行程。

吳音寧表示，參觀批發市場除了看當地的運作之外，還有很多的細節可以參考，包含動線、拍賣方式、冷藏空間規畫等，歷屆董監事都有安排出國考察行程，期盼外界不要過度的渲染，強調「絕對會公布考察內容！」

對於先前北農團隊赴帛琉考察，吳音寧也表示，之前赴帛琉考察，雙方已簽署貿易協議書，11月也會有代表台灣出口第一櫃的農產品蔬果到帛琉，相信這是非常值得高興，也是她作為總經理覺得北農做了一件很棒的事情。

(中時 )