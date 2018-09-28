提高罰則為「限縮」陸資來台？ 陳明通：非常歡迎正常的投資

2018年09月28日 12:17 中時 楊家鑫

行政院院會27日通過兩岸人民關係條例修正草案，將未經許可來台陸資最高罰鍰上限提高至2500萬元，外界質疑此舉意圖「限縮」陸資來台。對此，陸委會主委陳明通28日在立法院表示，「我不建議這樣解讀」，「提高裁罰本身不能解讀為我們要限縮什麼」。兩岸人民關係條例的存在就是鼓勵交流，才會有那麼多方方面面的政策，所以不要解讀為限縮，這是為維持一個「正常」的交流。

陸委會主委陳明通28日上午列席在立法院施政總質詢，針對行政院院會27日通過兩岸條例修正草案，將未經許可來台陸資最高罰鍰上限，從60萬元提高到2500萬元，且可按次連續處罰到改善為止，以遏止陸資違法投資台灣。有媒體詢問，外界質疑此舉可能「限縮」陸資來台。

對此，陳明通表示，「我不建議這樣解讀」，社會有修法共識，包括一些法律學者支持這樣做。從2009年開放陸資來台投資，到現在已經有1000多件，真正裁罰的僅30幾件，「提高裁罰本身不能解讀為我們要限縮什麼，正常的投資行為我們當然是非常歡迎」。

他說，但對於投資也有一定的規範，大家要遵守這個規範，如果違反這個規範，自然會有罰則，「這是一個正常民主國家會做的事情，不要解讀為限縮」。「歡迎在政策之下的陸資來台，這些我們都歡迎。」

陳明通指出，兩岸人民關係條例是「管制」法規，這樣的管制法規當然有它的管制目的。國安當然是目的之一，維持兩岸方方面面正常交流也是目的之一。但是管制的目的與管制的手段之間，當然要符合比例原則，「兩岸人民關係條例當然有國安的考量，也有讓整個交流維持正常秩序、理順兩岸交流的目的」。

陳明通表示，「兩岸人民關係條例的存在就是鼓勵交流」，才會有那麼多方方面面的政策，所以不要解讀為限縮，而是維持一個正常的交流。以前兩岸沒有往來的時候，連這種法規都不會存在。

他說，兩岸人民關係條例存在，就表示鼓勵兩岸交流，但交流要有秩序，促進和平發展、相互往來，「健康的交流有助於彼此的往來」。

(中時 )