安理會舉行朝鮮問題會議 王毅籲在雙暫停基礎上發表終戰宣言

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在中美經貿對立之際，朝鮮半島問題成為另一個交鋒點。大陸外交部28日公告稱，大陸國務委員兼外長王毅於當地時間27日出席在紐約聯合國總部召開的安理會朝鮮半島問題公開會時呼籲，雙方應在雙暫停的基礎上，及時發表半島終戰宣言，有助於建立各方之間的基本信任，有助於儘快打開棄核的道路，有助於為最終達成和平協定積累條件。

大陸外交部28日公告稱，大陸國務委員兼外長王毅於會上表示，今年以來，朝鮮半島局勢發生重要和積極變化，半島問題重回對話談判軌道，北南關係實現全面改善發展。

王毅指出，在朝鮮半島問題上，中方的立場始終如一，就是堅持實現無核化目標，堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題。多年來，中方為此作出了不懈努力，付出了大量心血。

他呼籲，應在北韓停止核導試驗並逐步銷毀有關設施，以及美韓停止大規模軍事演習的基礎上，及時發表半島終戰宣言，有助於建立各方之間的基本信任，有助於儘快打開棄核的道路，有助於為最終達成和平協定積累條件。

王毅表示，推進這一進程的主要當事者是朝美雙方，但所有利益攸關方都有責任為此作出自己的努力。六方會談今後仍是不可或缺的多邊平臺。安理會也應及時形成共識，提供助力和國際保障。

王毅強調，有關各方應當繼續全面、完整、準確地執行安理會涉朝決議。中方堅定認為，施壓不是目的，執行制裁和推動政治解決都是安理會決議的要求，二者不可偏廢，不可只選其一。鑒於朝韓、朝美關係當前的積極進展，中方認為安理會有必要考慮適時啟動可逆條款，從而鼓勵北韓及有關各方朝著無核化方向邁出更大的步伐。

(中時 )

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