金門》出示申請資料！國民黨爆蔡其雍由蔡英文推薦入黨

2018年09月28日 12:35 中時 楊佳穎

前金門縣環保局長蔡其雍捲入前總統陳水扁兒子陳致中上招待所風波，國民黨發言人洪孟楷今則召開記者會爆料，蔡其雍為民進黨員，還是經由總統、黨主席蔡英文推薦入黨的，換句話說就是蔡英文的嫡系，而蔡的子弟兵又是酒駕、又是出入女侍陪酒招待所，「蔡英文沈默，是在鼓勵這樣的行為嗎？」

洪孟楷拿出蔡其雍的入黨申請資料，表示有自稱民進黨金門黨部的民眾看不慣事件發生至今，民進黨中央完全沒有任何回應，蔡英文也神隱不發一語，主動爆料蔡其雍就是民進黨員；且這位金門綠營民眾還告知，蔡其雍是蔡英文在金門的「大掌櫃」，蔡英文親筆推薦蔡其雍入黨，這在金門島早已不是秘密。

洪孟楷進一步說，相關入黨申請資料中，蔡其雍的出生年月日、照片及手機號碼、地址等私人資料，都與目前可查證的公開資料吻合，確實是蔡其雍本人，而最令人注目的是，介紹蔡其雍入黨的就是蔡英文本人，可動用黨主席親自為其介紹入黨，並在申請書上親筆簽名，相信與蔡英文的關係一定非常密切，難怪也能擔任蔡英文競選總統時的金門主委，這層深綠關係可謂親上加親。

洪孟楷接著再提出爆料內容，「蔡其雍幫他主子陳腐海（應為陳福海）運作綠黨中央結合在地勢力由蔡英文提案」，意指在今年8月22日在民進黨中執會由蔡英文親自提案的金門縣長提名作業，民進黨要結合在地力量以開拓本黨票源，所以蔡其雍牽線讓民進黨暗助陳福海參選；換言之，陳福海就是蔡英文力挺的縣市長候選人，蔡親自提案並拍板定案的禮讓，讓金門鄉親更知道陳福海就是綠營的最佳人選，「支持陳福海就是支持蔡英文，因為陳福海就是蔡英文禮讓力挺的人選！」

洪孟楷最後3問民進黨，首先，蔡其雍是否確實為民進黨員；第二，推薦蔡其雍入黨的蔡英文能認同他圍標、酒駕，以及與陳致中出入招待所嗎？第三，去年告誡民進黨人不得涉足不當場所或做出有違社會觀感、傷害黨形象之事，如今事發3日，蔡英文沒任何回應，是在神隱、躲藏什麼？要求蔡英文說清楚。

(中時 )