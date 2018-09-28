是否放寬對北韓制裁？ 美與中俄分歧凸顯

2018年09月28日 12:43 中時 楊家鑫

聯合國安理會於當地時間27日召開朝鮮問題會議，日本共同社報導稱，擔任會議主席的美國國務卿蓬佩奧強調，「在北韓實現無核化之前需要嚴格履行制裁」；大陸國務委員兼外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫則主張應配合北韓的無核化措施放寬制裁。美國與中俄間的分歧再次凸顯。

日本共同社28日報導稱，蓬佩奧警告稱，通過海上轉移物資的「倒貨」提供物資的事例仍然存在，「美國正在監視」。日本外相河野太郎也表示，「阻止北韓避開制裁是我們的責任和義務。」

另一方面，王毅指出為推進無核化遲早要探討放寬制裁。他認為要實現朝鮮半島的和平，以所有當事方保持平衡的形式消除安全關切很重要，在恰當的時候發表朝鮮戰爭終戰宣言有助於無核化進展。他支持要求作為體制保障的第一步先發表終戰宣言的朝鮮主張。

拉夫羅夫也指出，每當北韓採取無核化措施，就應分階段放寬制裁。他還表示為發出支持朝鮮半島局勢改善的訊息，有意起草新的安理會決議。

報導稱，美國政府警惕若北韓通過違反或制裁放寬獲取經濟利益會削弱無核化談判的推進力。副國務卿沙利文在會後召開記者會稱，「安理會的制裁決議沒有設置例外」，認為不應在無核化實現前放寬制裁。

美國總統川普也在26日的安理會會議上強調稱，「能否給朝鮮半島帶來安全取決於安理會制裁決議。」

(中時 )