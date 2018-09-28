獨派說延禧攻略是統戰工具 網譏：五告北七！

對於《延禧攻略》在兩岸三地爆紅，王映心於臉書發文表示，宮廷劇《延禧攻略》也是統戰工具的一種，她更認為「這種充滿中國封建、保守與家父長制思維的戲劇在台灣會如此火紅，多多少少呈現了台灣人民的『華性』未解的現象」。（八大）

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中時電子報
/整理報導

宮廷劇《延禧攻略》在兩岸三地爆紅，而對《延禧攻略》在台灣爆紅，大陸國台辦發言人安峰山表示，兩岸本來就是一家，中華文化是我們兩岸同胞共同的精神家園。這是任何「去中國化」行徑都割裂不了的。對此，獨派的基進黨台北市士林北投區市議員候選人王映心表示宮廷劇延禧攻略也是統戰工具的一種。網友則譏諷五告北七！怎不說美劇是美帝資本主義世界觀的灌注！

對於《延禧攻略》在兩岸三地爆紅，王映心於臉書發文表示，宮廷劇《延禧攻略》也是統戰工具的一種，她更認為「這種充滿中國封建、保守與家父長制思維的戲劇在台灣會如此火紅，多多少少呈現了台灣人民的『華性』未解的現象」。

而所謂的華性是指，「長期受中華民國的教育下所建構出的『中華價值觀』。久而久之，它將讓人一切皆以大中國思維去看待事物，卻忘記了身為台灣人，應以台灣作為本位去思考議題、去明辨是非。『華』對於台灣的主體性，是有害的物質」。

王映心懷疑大陸國台辦提到宮廷劇是中華文化的一部分，而『中華文化是我們兩岸同胞共同的精神家園』的說法。是統戰工具。「不過，我也不覺得因為這樣就從此別再收看宮廷劇，畢竟想收看什麼樣的戲劇節目是每個人的自由。只是今後在收看宮廷劇時，仍應多注意該戲劇想在潛移默化中，灌輸給觀者什麼樣的觀念」。

對於王映心的言論，批踢踢網友譏諷「五告北七」、「看個電視也在靠北，X」、「不爽不要看」、「笑死了！大陸劇可多了，抵制的完嗎」、「民進黨側翼究竟下限多低」、「被害妄想症喔」、「吸獨吸到腦殘」，更有網友諷刺，「動漫韓劇美大片日劇都是統戰」、「一齣連續劇就能統戰，想必這國家真的很爛，不用打仗就能統了，快多拍幾部來統一下」、「美劇是美帝資本主義世界觀的灌注啊！然後呢」？

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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