伊林名模藝人進軍iM短影平台 林嘉綺大秀超難pose

身為超模，沒有姿勢可以難倒林嘉綺。（伊林娛樂提供）

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王麗雅平時就會拍短片記錄運動點滴。（伊林娛樂提供）
余秉諺似下超有趣，演大媽喬奶，全場大爆笑。（伊林娛樂提供）
安妮人美，很難想像她如何性感剔牙。（伊林娛樂提供）
李懿是拍短片的高手。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂10名模藝人及「璀璨之星」近百位人趕搭短片流行潮，大量進駐「iM短影」，希望透過這些趣味影片，讓粉絲看到有別於伸展台上的自己，進而提升人氣與曝光機會，拓展不同的粉絲群。

林嘉綺、王麗雅、余秉諺、安妮、李懿等人首次挑戰的主題為千奇百怪的「Casting Show」。其中，身為超模的林嘉綺，「頭痛、腰痛、脖子痛、鞋子掉」等高難度的Pose都難不倒她。她自豪的說：「要我用眼睛表演也可以喔，我的身體基本上就是一個POSE資料庫，拍iM短影真的很趣，我已經想好一系列『嘉綺pose教學』!」

轉戰戲劇圈多年、演技磨練有成的余秉諺，自信地表示：「我很free的，各種主題盡量來，也不用事先練習，音樂一下我直接表演。」私底下很搞笑的他還犧牲色相，扮演各年齡層女性，飾演「14歲少女」時他邊轉圈跳舞、「34歲熟女」，他又嚴肅裝正經。被Q演「54歲阿姨」時，他突然做出大媽喬奶動作，現場哄堂大笑。

身材佼好的俄羅斯美女安妮，更是恰如其分地詮釋「性感」的一系列動作，但別以為她是靠外形取勝，因為主題是「性感的尿急」、「性感的剔牙縫」，秀出來的模樣太爆笑。

運動名模王麗雅喜愛用圖片、文字記錄生活點滴，她提到模特兒平常工作是比較嚴肅的，沒想到這次用影音拍攝加剪輯，Casting變得很有趣，提起以前Casting的時候，需要情境秀，「譬如我要假裝眼前有一碗超好吃的麵，很開心的吃；或要我有在夜店跳舞的感覺，但現場安靜到不行。回想起來真的是尷尬到不行哈哈。」

現在是《麻辣天后傳》密探的李懿，經常在臉書上分享在後台拍攝的短影音，這次搶先體驗iM短影，她也分享第一次試鏡的題目是媽媽，她說：「我才23、24歲，怎麼可能上，結果竟然上了，而且之後大家都找我演媽媽，再也接不到少女角色」讓她哭笑不得。

「iM短影」為新興的短片媒體平台，以錄製短秒數趣味影音的模式，搭配手勢、舞蹈、跑酷、音樂、表演等創意內容，結合有趣且多元的主題與原創音樂，吸引了大批藝人、Youtuber、與網紅朝聖，相約瘋玩挑戰拍攝15秒短影音。詳情可上https://go.onelink.me/8Cym/iM。

(旺報 )

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