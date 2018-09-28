朝鮮半島現和平曙光 王毅：安理會可撤銷制裁鼓勵北韓

2018年09月28日 13:22 旺報 賴志昶

大陸國務委員兼外長王毅27日現身紐約聯合國總部，出席在安理會朝鮮半島問題公開會。王毅會中強調，各方要努力建設一個和平穩定的半島、徹底無核的半島以及合作共贏的半島。

王毅表示，今年以來，朝鮮半島局勢發生重要和積極變化，半島問題重回對話談判軌道，北南關係實現全面改善發展。中方對朝韓領導人展現的政治決斷表示讚賞，將堅定支持朝韓雙方把領導人共識轉化為具體行動。中方支持朝美雙方保持對話，相向而行，爭取取得更多具體成果。

王毅強調，在朝鮮半島問題上，中方的立場始終如一，就是堅持實現無核化目標，堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題。多年來，中方為此作出了不懈努力，付出了大量心血。半島局勢今天出現的積極進展，正是中國為之追求的目標。此時此刻，安理會有責任、也有必要發出一致和明確信號，加快推進半島問題的政治解決進程。

各方要共同努力，建設一個和平穩定的半島。半島問題的本質是安全問題，實現半島和平的關鍵是妥善、平衡解決好各方的合理安全關切。在朝鮮停止核導試驗並逐步銷毀有關設施，以及美韓停止大規模軍事演習的基礎上，及時發表半島終戰宣言，有助於建立各方之間的基本信任，有助於盡快打開棄核的道路，有助於為最終達成和平協定積累條件。

各方要共同努力，建設一個徹底無核的半島。半島無核化是實現持久和平的重要前提。實現半島無核化的最有效方式就是與建立半島和平機制並行推進，一併解決。推進這一進程的主要當事者是朝美雙方，但所有利益攸關方都有責任為此作出自己的努力。六方會談今後仍是不可或缺的多邊平台。安理會也應及時形成共識，提供助力和國際保障。

各方要共同努力，建設一個合作共贏的半島。推進半島無核化，歸根到底是要讓生活在半島的人民過上安寧幸福的生活。國際社會應歡迎朝鮮作出把國家路線轉向集中力量發展經濟的重大決定。我們希望，半島無核化實現之日，也是半島迎來發展振興之時。

王毅強調，有關各方應當繼續全面、完整、準確地執行安理會涉朝決議。中方堅定認為，施壓不是目的，執行製裁和推動政治解決都是安理會決議的要求，二者不可偏廢，不可只選其一。鑑於朝韓、朝美關係當前的積極進展，中方認為安理會有必要考慮適時啟動可逆條款，從而鼓勵朝鮮及有關各方朝著無核化方向邁出更大的步伐。

王毅表示，今年是《朝鮮停戰協定》簽署65週年。實現半島無核化、構築半島和平機制，不僅是中方的一貫主張，也已成為國際社會的普遍共識。中方呼籲有關各方都拿出政治勇氣，推進對話談判，共同開創半島的持久和平。中方將繼續為此作出應有的貢獻。

(旺報 )