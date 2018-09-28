潭美撲日 長榮、台虎、樂桃明航班異動

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中時
陳祐誠

中颱潭美轉彎漸往日本移動，往返沖繩的航班最先受到影響，今日航班多已取消，長榮、台灣虎航、樂桃航空再陸續宣布明（29）日航班異動。

長榮航空表示，明天往返台北－沖繩航班全部取消。

台灣虎航29日IT230桃園－沖繩那霸延後至30日06:25起飛，航班編號改為IT9230；IT231沖繩那霸－桃園延後至9月30日09:45起飛，航班編號改為IT9231，惟受限於那霸機場設施限制，旅客請於07:45-09:00間完成報到手續。

此外，台灣虎航IT232桃園－沖繩那霸延後至9月30日18:20起飛，航班編號改為IT9232；IT233沖繩那霸－桃園延後至9月30日21:40起飛，航班編號改為IT9233，惟受限於那霸機場設施限制，旅客請於19:50-21:00間完成報到手續。

IT288高雄－沖繩那霸延後至9月30日12:20起飛，航班編號改為IT9288；IT289 沖繩那霸-高雄延後至9月30日15:55起飛，航班編號改為IT9289，惟受限於那霸機場設施限制，旅客請於13:55-15:15間完成報到手續。

樂桃航空表示，29日MM921、MM922、MM925、MM926、MM933、MM934航班取消。

(中時 )

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