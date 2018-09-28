北農歐洲12日考察團飯店曝光 旅行社業者：住的不錯

2018年09月28日 12:48 中時電子報 邱文秀

第二晚的飯店Inntel Hotels Rotterdam Centre（因特爾），在訂房網上的介紹也是入住鹿特丹的心臟地帶。(消息人士提供)

前旅行社業者S先生看過飯店後表示，住得不錯，都在市中心一定不便宜。(消息人士提供)

北農先前赴帛琉推廣蔬果遭批效益有限，現在被爆出總經理吳音寧將於10月初率隊赴歐洲考察，12天的行程曝光，再度挨批「太過豪華」。前旅行社業者S先生看過飯店後表示，住得不錯，都在市中心一定不便宜，但行程看起來比較像是去玩的不像考察。

第一晚的飯店Radisson Blu Hotel, Amsterdam（阿姆斯特丹麗笙酒店），位於阿姆斯特丹（Amsterdam）市中心，在訂房網上查到的價格雙人房約八千多起跳。第二晚的飯店Inntel Hotels Rotterdam Centre（因特爾），在訂房網上的介紹也是入住鹿特丹的心臟地帶。至於在法國巴黎的住宿Renaissance Paris La Defense Hotel（巴黎拉德芳斯萬麗酒店），一晚約9700起跳。

前旅行社業者S先生看過飯店後表示，住得不錯，都在市中心一定不便宜，看起來餐點也都安排的很好，但行程看起來比較像是去玩的不像考察。

北農總經理吳音寧表示，參觀批發市場除了看當地的運作之外，還有很多的細節可以參考，包含動線、拍賣方式、冷藏空間規畫等，歷屆董監事都有安排出國考察行程，期盼外界不要過度的渲染，強調「絕對會公布考察內容！」

(中時電子報)

前旅行社業者S先生看過飯店後表示，住得不錯，都在市中心一定不便宜。(消息人士提供)

前旅行社業者S先生看過飯店後表示，住得不錯，都在市中心一定不便宜。(消息人士提供)

至於在法國巴黎的住宿Renaissance Paris La Defense Hotel（巴黎拉德芳斯萬麗酒店），一晚9700起跳。(消息人士提供)