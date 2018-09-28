北農歐洲12日考察團飯店曝光 旅行社業者：住的不錯

前旅行社業者S先生看過飯店後表示，住得不錯，都在市中心一定不便宜，但行程看起來比較像是去玩的不像考察。(消息人士提供)

友善列印
中時電子報
第二晚的飯店Inntel Hotels Rotterdam Centre（因特爾），在訂房網上的介紹也是入住鹿特丹的心臟地帶。(消息人士提供)
前旅行社業者S先生看過飯店後表示，住得不錯，都在市中心一定不便宜。(消息人士提供)

北農先前赴帛琉推廣蔬果遭批效益有限，現在被爆出總經理吳音寧將於10月初率隊赴歐洲考察，12天的行程曝光，再度挨批「太過豪華」。前旅行社業者S先生看過飯店後表示，住得不錯，都在市中心一定不便宜，但行程看起來比較像是去玩的不像考察。

北農回應豪華歐洲考察團 每人團費12萬7千眷屬自費

獨家》吳音寧帶團歐洲12日豪華團行程曝光 先訪紅燈區

第一晚的飯店Radisson Blu Hotel, Amsterdam（阿姆斯特丹麗笙酒店），位於阿姆斯特丹（Amsterdam）市中心，在訂房網上查到的價格雙人房約八千多起跳。第二晚的飯店Inntel Hotels Rotterdam Centre（因特爾），在訂房網上的介紹也是入住鹿特丹的心臟地帶。至於在法國巴黎的住宿Renaissance Paris La Defense Hotel（巴黎拉德芳斯萬麗酒店），一晚約9700起跳。

前旅行社業者S先生看過飯店後表示，住得不錯，都在市中心一定不便宜，看起來餐點也都安排的很好，但行程看起來比較像是去玩的不像考察。

北農總經理吳音寧表示，參觀批發市場除了看當地的運作之外，還有很多的細節可以參考，包含動線、拍賣方式、冷藏空間規畫等，歷屆董監事都有安排出國考察行程，期盼外界不要過度的渲染，強調「絕對會公布考察內容！」

(中時電子報)

前旅行社業者S先生看過飯店後表示，住得不錯，都在市中心一定不便宜。(消息人士提供)
前旅行社業者S先生看過飯店後表示，住得不錯，都在市中心一定不便宜。(消息人士提供)
至於在法國巴黎的住宿Renaissance Paris La Defense Hotel（巴黎拉德芳斯萬麗酒店），一晚9700起跳。(消息人士提供)
至於在法國巴黎的住宿Renaissance Paris La Defense Hotel（巴黎拉德芳斯萬麗酒店），一晚9700起跳。(截圖自booking.com)
北農赴歐考察挨批 吳音寧：絕對會公布考察報告
北農歐洲參訪挨批 新董座彭振聲：出去見識對農產經營有幫助
獨派說延禧攻略是統戰工具 網譏… 宜蘭》選委會投開票演練 盼晚間…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。