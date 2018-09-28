宜蘭》選委會投開票演練 盼晚間9點可完成7成5開票作業

宜蘭縣選委會28日邀請縣內各鄉鎮市公所代表，針對年底選舉及公投舉行開票作業演練。（胡健森攝）

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年底大選將搭配多項公投一同進行，如何順利開票及縮短作業時間，是眾人關心的問題。（胡健森攝）

年底九合一選戰再加上可能會有9至10個公投案，讓開票作業格外複雜，大家更擔心開票時間恐將會拖得很晚，宜蘭縣選委會28日邀請縣內各鄉鎮市公所代表舉行開票作業演練，雖然有點複雜，但演練過程還算順利，縣選委會表示，希望投票日當天能在晚間9點全縣完成7成5的開票作業。

此次的模擬開票，宜蘭縣選委會是以某個投開票所的1個票匭（3個公投案），共有2100張公投票做模擬推估，經測試結果，共花了59分鐘完成公投開票作業，縣選委會表示，對於開票作業時間還算滿意，也希望當天能在晚間9點完成7成5的開票作業。

宜蘭縣共有399個投開票所，根據縣選委會初步統計，年滿20歲的選舉人數約有37萬多人，至於18至20歲的「公投首投族」大約有1萬人，有關年底選舉及公投開票程序，將先完成五合一選舉的開票作業，之後再依序開公投票，由於是3項公投使用同1個票匭，因此將採3項公投一起開票方式，公投票如果投錯票匭，只要不是投到選舉票匭，仍屬有效票，但如果將公投票投入選舉票匭，就視為「領票但未投票」，反之

亦然。

縣選委會副總幹事林聰敏表示，以2014年宜蘭五合一選舉經驗，全縣有75％左右的投開票所在晚間7點鐘前完成開票作業，此次公投票部分採用快速開票方式，希望可在晚間9點完成7至8成的開票作業。

(中時 )

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