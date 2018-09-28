不捨阿公臥病不良於行 Lulu記者會爆淚

Lulu受邀擔任無障礙生活節公益大使。（圖片提供：伊甸園）

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Lulu黃路梓茵今（28日）擔任公益大使出席「無障礙生活節」活動，她也以身障家屬人的身份，坐上輪椅親自體驗身障人的心情，講到81歲阿公生病不良於行，Lulu還忍不住落淚，她表示，80歲的阿公去年底突然生病住進加護病房，當時全家人都很擔憂，後來阿公自己撐過來現在狀況已經好轉，也把他接回家裡照護，但由於行動不便，身體各種機能也慢慢喪失，每次看媽媽與家裡請來的看護阿姨，Lulu都很能體會，身障者需要更多空間與照護。

她表示，因為阿公生病後，雖然言語表達都沒問題，但他的身體其實是沒有力氣的，「尤其是上下床時要從輪椅抱起來，看到媽媽用兩隻手卡在阿公腋下把他搬上床，都必須使出全身力氣」，為了讓阿公心情好一點，Lulu除了經常抽空回家探望阿公，也盡量陪阿公聊天、講笑話、逗他笑，並叫阿公自己拍手，避免阿公身體機能退化。

日前她獲百位DJ票選評審為前三名新生代好聲音，Lulu也將在明晚廣播金鐘頒獎典禮上，與柯智棠、吳汶芳一起擔任表演嘉賓，並將在今晚提前彩排，對於自己受百位DJ看好，她大笑：「我可是憑實力喔，絕沒有用禮換來！」因為是擔任表演嘉賓與頒獎，坦言一點也不緊張。但即將在下周末登場的電視金鐘，她有自信的說紅毯戰袍絕對「一鳴驚人」。

(中時 )

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