四維高中慶祝教師節 致贈老師手沖咖啡

2018年09月28日 13:15 中時 范振和

花蓮四維高中邀請業師王晨宇（右一）到校指導學生手沖咖啡。（范振和攝）

花蓮四維高中校長蔡忠和（左一）和學生在川堂欣賞老師素描展。（范振和攝）

四維高中老師魏士凱手比學生畫他的素描作品得第一，頗為興奮。（范振和攝）

花蓮縣四維高中慶祝教師節，28日上午除了學生致贈全校老師手沖咖啡外，校方川堂也有老師素描展，師生融洽氛圍溢滿校園。

28日上午四維高中由觀光餐飲學程主任江東容邀請慈科技大學行銷系教授郭又銘、助理教授林俊銘、業師王晨宇到校，進行策略聯盟產學合作，指導學生調製手沖咖啡，並致贈全校老師每人1杯，學生的貼心舉動，讓老師們相當感動。

「敬愛的老師，教師節快樂！」此次參與沖煮咖啡的觀光餐飲學程學生有張君慈、陳怡溱、江香璇等25人，她們紛紛表示，如何使用義式咖啡機以及手沖咖啡技巧，學煮咖啡後，有人也在咖啡杯上作畫，剛好利用教師節致贈老師咖啡，大有成就感。同時，勞委會明年將舉辦在校生專案檢定，其中，飲料調製丙級證照考，有關咖啡項目，此時，她們一次學會，一舉多得。

另，學校川堂有老師素描展，全部是學生親手繪製，表達對老師的敬意，並分年級競賽，其中，普通科老師魏士凱畫像最具特色，二年級學生吳家瑄認為，老師擁有十八般武藝，身體部分畫成小叮噹圖案，形容老師是善良的小叮噹，不料鉛筆素描拿到第一名，太意外了！

校長蔡忠和今天上午和學生們在川堂欣賞老師素描時，一群人品頭論足，看哪張畫作最像老師、最有特色，場面溫馨。

(中時 )