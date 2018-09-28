台南》教師節黃偉哲感性謝師 也感謝媽媽及老婆

2018年09月28日 13:04 中時 曹婷婷

今天是928教師節，民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，教師節對他來說意義非凡，因為他家裡就有2位偉大的老師，黃媽媽是退休小學老師，身教言教造就了黃偉哲穩重嚴謹的性格，老婆劉育菁是現任國小老師，黃偉哲選在教師節這天祝福全天下老師教師節快樂，也特別對媽媽及老婆道上深深的感謝。

黃偉哲說，從母親跟妻子身上看到對社會的關懷以及教育的熱忱，「有這2位了不起的老師支持，讓我的從政之路無後顧之憂。」

黃偉哲說，這2位老師是自己最堅強的後盾，更感謝她們對社會的奉獻，尤其2人都是在小學教書，初等教育可說是人類發展的基礎，讓孩子能在一個無憂的環境成長及學習，除建立基本知識外，更做好未來進入社會的準備。

他指出，他特別注重本土教育，近日有縣市長參選人提出要孩子在家中學母語，學校只需教中英文，他無法認同，因母語教育是本土教育核心，也代表對土地的認同和情感，雖然在國際社會上有強弱勢語言之分，但在我們的故鄉臺灣，使用台語、客家話、原住民語在內的母語不但有生活上的必要，更是理解本土文化的重要環節，因此，他強力主張深化本土教育，尤其要在小學階段就開始。

黃偉哲表示，教育是國家發展的根本，孩子們代表的是台灣的未來，他對作育英才的老師們非常敬重，做為一個公民，相當感謝老師們對國家社會的貢獻，他更強調，未來如上任，教育一定是施政的重中之重。

(中時 )