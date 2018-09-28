台南》祝賀教師節 黃偉哲主張深化本土教育

2018年09月28日 13:07 中時 洪榮志

928教師節，民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，教師節對他來說意義非凡，因為他家裡就有2位偉大的老師，從她們身上看到為人師表的楷模，讓他對老師這個職業非常敬重。

黃偉哲表示，媽媽是退休的小學老師，身教言教造就了他穩重嚴謹的性格；老婆劉育菁也是現任國小老師，他更從對方身上看到對社會的關懷以及教育的熱忱。擁有這2位了不起的老師支持，讓他的從政之路無後顧之憂。

黃偉哲除祝福全天下的老師教師節快樂外，也特別對媽媽及老婆道上深深的感謝。他指出，他特別注重的是本土教育，近日有縣市長參選人提出要孩子在家中學母語，學校只需教中英文，讓他無法認同。黃偉哲認為，母語教育是本土教育的核心，也代表對土地的認同和情感，雖然在國際社會上有強弱勢語言之分，但在故鄉台灣，使用包括台語、客家話、原住民語在內的母語，不但有生活上的必要，更是理解本土文化的重要環節，因此他強力主張深化本土教育，尤其要在小學階段就開始。

黃偉哲還說，教育是國家發展的根本，孩子們代表的是台灣的未來，他對作育英才的老師們非常敬重，做為一個公民，相當感謝老師們對國家社會的貢獻；作為市長參選人，他更強調，未來如上任，教育一定是施政的重中之重。

(中時 )