收容人入監所人權 仍應保障不是棄民

2018年09月28日 13:21 中時 王己由

立法院今(28)日舉行一場有關獄政人權改革的座談會，警大副教授賴擁連表示，近10年來，大法官陸續作出有關監獄人權的八號解釋，明確揭示人權保障已是普世價值，強調不管是涉案被告或受刑人，除因人身自由遭暫時剝奪，仍然該享有與一般國民該有的其他基本人權，其中包括工作權的繼續延續。

立法院舉行「從人權二公約談我國受刑人處遇條件的現況與建議座談會」，由前司法院副院長城仲模主持，邀請法務部、矯正署官員、警大副教授賴擁連、東吳大學副教授胡博硯等人出席。

賴擁連指出，大法官會議釋字第677、681、691等三號解釋，是處理憲法第8條人身自由權的問題。美國1987年聯邦最高法院大官的判例，明確提及美國監獄原則上不可以限制受刑人入獄前的專業與職業活動，也不能檢視受刑人從監獄寄出的信件，大法官釋字756號解釋，就是主張受刑人擁有表現自由與通訊自由的問題，這號解釋是監獄人權保障的第一步。換言之，我國大法官解釋已從程序正義進入實體正義的境界。

前矯正署長吳憲璋會中提供書面資料，以自己從事監獄工作「領薪水坐牢」42年的親身經驗，強調「救一個受刑人就是救一個家族」。他認為監獄超收嚴重，雖然法務部力推一人一床政策，但真正的問題不單單是床而已，最好的刑事政策就是社會政策，降低犯罪、防止再犯，才能達到刑期無刑的終極目標。引導受刑人改過遷善，必須透過多元藝術薰陶，有用的技能訓練，讓受刑人有一技之長，才是矯正的目的。

座談會中，城仲模及律師黃隆豐等人，都認為受刑人只是穿「囚服」的國民，並不是憲法基本人權保障的「棄民」，除因人身自由遭到剝奪外，憲法保障人民的基本人權都應一併享有，獄政管理上不得創設不該有的限制。

(中時 )