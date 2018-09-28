華府雙橡園130周年慶 台灣蘭花出鋒頭

2018年09月28日 13:34 中時 廖德修

雙橡園「花現台灣蘭展」現場一景。（圖／農委會提供）

農委會農糧署表示，台灣蘭花栽培歷史悠久，為我國花卉外銷旗艦產品。為配合美國華府雙橡園130周年禮讚活動，農糧署輔導台蘭花產銷發展協會與台蘭花產業最大的推手台糖公司，於雙橡園共同舉辦「花現台灣蘭展」，展期自9月27日起至10月3日，精選展示在美國最受歡迎的130種蘭花品種，並提供參訪貴賓150件精緻蘭花伴手禮，果然大受歡迎。

農糧署說，展場結合了茶藝設計上的曲水流觴以及花藝佈置，充分展現台灣蘭花的美學與文化，並利用翻書燈箱介紹台灣蘭花，讓賓客了解台灣蘭花的特色。駐美代表處並邀請美國國會議員、各國駐美使節、產業界人士等，共賞台灣蘭花之美。這也是首次在美國華府及雙橡園舉辦台灣蘭花特展，別具意義。

農糧署副署長蘇茂祥表示，去年蘭花外銷金額約1.8億美元，占花卉總外銷金額的91％。以銷售地區而論，美國則是蘭花最主要的外銷市場，占蘭花總外銷金額的32％。主要可歸功於2004年7月起，美國農業部同意我國附帶栽培介質（即土壤等相關材料）蝴蝶蘭輸入，開啟了台灣蘭花的出口大門。

2006年2月美國又同意台灣文心蘭附帶栽培介質輸入，今年3月1日進一步同意台灣石斛蘭輸入，風此均為台灣蘭花出口開啟更大的通路，出口品項也更多元。其中蝴蝶蘭的室內觀賞期可長達1至3個月，是很適合送禮的花卉。

(中時 )