「台中美容化妝品展」28日台中世貿中心登場

台中美容化妝品展28日於台中世貿中心登場。（圖／曾麗芳）

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曾麗芳
建國科技大學今日展演創意彩妝走秀。（圖／曾麗芳）
台中美容化妝品展今日熱鬧登場。（圖／曾麗芳）

財團法人台中世界貿易中心主辦，中華民國女子燙髮美容職業工會全國聯合會、專業美容世界雜誌、大台灣旅遊網共同協辦的｢2018台中美容化妝品＆婚紗珠寶精品大展｣，將於今（28）日至10月1日在台中世貿中心盛大登場。

這場一年一度的美麗盛宴，主辦單位邀集了上百家國內外醫學美容化妝品與珠寶精品、婚紗產業的重量業者共襄盛會，共規劃了200個展位，盛大展出。

許多廠商在會場中舉辦「2019年新品上市發表會」與「2018年終美容商品破盤清倉特賣會」；主辦單位並在舞台區規劃了多樣豐富的美妝教學活動、整體造型發表秀，還有「美麗出清」- 美妝保養商品1元競標等活動。

由於適逢年終，又到了各種「歡慶主題party」的舉辦旺季，今年適逢台中地區舉辦花博，主辦單位特別邀請到中部地區多家大專院校美容科系師生發揮創意，規劃不同的花博主題造型party動感展演發表秀，在為期四天的展覽中，驚豔登場！

歷年來 ｢台中美容化妝品＆珠寶婚紗大展｣提供了中部各大專院校美容相關科系，創新教學成果的最佳展現與交流平台，中部各大學美容系所，將本展視為年度最重要的校外交流活動之一。

由於台中今年最重要的世界花卉博覽會進入倒數階段，主辦單位別出心裁以花博為主題，邀集中部各校師生卯足全力集體創作的成果，都將在這次展覽會上搶鮮隆重發表，爭相競豔。

建國科技大學美容系展演「創意花博時尚彩妝走秀-花漾年華」，今日開幕，由建國科技大學美容系老師林宥涵與丁秀毓指導，以「創意花博時尚彩妝-花漾年華」為主題，帶領該校優秀學生共同發揮創意演出，讓與會貴賓眼睛為之一亮、嘆為觀止。

(工商 )

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