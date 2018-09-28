影》成大醫葉克膜成員相殘 揭白色巨塔內幕

林嫌在開刀房作案刺傷陳姓女組長的折疊刀。（程炳璋翻攝）

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成大醫喋血 葉克膜成員相殘 揭白色巨塔內幕

白色巨塔內幕深，台南市成大醫院住院大樓3樓開刀房內28日上午9時許驚傳喋血，林姓葉克膜小組男技師不滿北調榮總受刁難，持折疊刀砍殺陳姓女組長，猛刺陳女胸、腹5刀，胡姓醫師勸阻時左手遭劃傷，林嫌作案後自行到派出所投案，陳女開刀治療，尚無生命危險。

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42歲林男在成大醫院工作超過10年，目前擔任葉克膜小組的體外循環技術師，平時與小組內的53歲陳姓女組長長期失和，常有口角嫌隙。

根據醫院同事表示，林男為北部人，日前已考取台北榮總醫院的葉克膜小組，但主管卻遲遲不願蓋離職章，等到北榮已另外錄取他人，主管最近又逼他離職，等於要讓他沒工作。

林男已滿腹怨氣，28日同與陳姓女組長在手術室工作，疑似又遭言語調侃，他忍受不了，持自己準備的折疊刀朝陳女胸、腹猛刺5刀。

周遭醫護人員見狀驚叫，值班的胡姓醫師趕忙過來阻止，欲搶下林男手中刀子，左手也遭劃傷，現場地板血跡斑斑，手術室外的病患與家屬見有人持刀砍傷醫護，驚嚇尖叫奔逃，現場一度慌亂。

行凶之後，林男返回辦公室放置凶刀，經過冷靜稍稍平復情緒，他換好便服，自行到醫院附近開元派出所投案，警方獲報抵達現場，急診室拉起封鎖線，由鑑識小組警員採證釐清案情中。

成大醫院表示，林男與陳女同屬成大醫院葉克膜小組7名成員之一，醫療經驗豐富，陳女受傷後進行手術治療，尚無生命危險，院方將就兩人職場關係進一步調查。警方依照殺人未遂罪嫌將林男移送台南地檢署偵辦。

(中時 )

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