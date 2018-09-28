觀護盃》B.戴維斯留校察看 台銀洋將住宿問題無解

B.戴維斯確定留校察看，至少會留到SBL新球季開打之後。(觀護盃提供)

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中時電子報

經過3場花蓮觀護盃預賽測試，台銀洋將狀況大致底定，4度返台找尋新東家的B.戴維斯，確定「留校察看」，至少會留到SBL新球季開打之後再來觀察，亨利應該不會留任，不過台銀洋將住宿問題卻再次爆發，目前仍然無解！

台銀總教練韋陳明表示，目前除了積極找尋真正具備穩定進攻能力的小前鋒外援，也會暫時先把B.戴維斯留到新球季開打，不過由於目前B.戴維斯處於「觀察期」，台銀並未保證會讓他打滿下個球季，隨時有可能再次更換。

「B.戴維斯跟我允諾，會利用接下來1個半月時間，好好加強自己的體能、手感與對抗能力，但他的策應與經驗，相信會替我們帶來幫助，」韋陳明說，「至於亨利的狀況，比我們帶去韓國移訓的佩瑞還差，我們不太可能留他。」

畢竟台銀找洋將比起其他6隊還要麻煩，光是上公文的手續與過程，就要花更多時間，且在SBL即將邁入職業化的最後1個球季，台銀還有無解的洋將住宿問題，畢竟想也知道，怎麼要求洋將去住在30年以上歷史的台銀老宿舍。

相較於其他6隊，大多找尋可以長期住宿的飯店或商務型公寓、整層公寓，台銀卻只能讓洋將住破舊宿舍，怎麼吸引洋將願意留下，也跟即將上路的職業化目標相互牴觸，就連洋將的基本住宿權利都不重視了，怎可叫做職業球隊！

甚至台銀還有訓練球館場地尺寸不合標準的無奈問題，看來他們想要真正的職業化，還有相當漫長的重建之路要走。

(中時電子報)

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