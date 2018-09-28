假偵查隊長狂嗆真警　員警霸氣揭謊保住老翁老本

7旬張姓老翁（左2）被詐騙集團洗腦，依指示要匯錢，被銀行及警方發現及時阻詐。（陳淑芬翻攝）

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70多歲張姓老翁接到自稱「偵查隊長陳文清」來電，指個資遭盜用涉及刑案要求匯款45萬元，否則會坐牢。阿伯到銀行匯錢不斷講電話，保七員警發現有異，直接與「陳隊長」對話查詢，詐騙集團竟嗆「我當一個隊長，還要被你這樣質問？」，警方當場打電話到偵查隊查詢揭穿謊言，阿伯才相信是遇到詐騙集團，保住這筆辛苦錢。

保七第一大隊警方調查，住在彰化的張姓老翁接到自稱是台北市警局信義分局偵查隊長「陳文清」來電，指稱他的個資遭盜用涉刑案及洗錢案，要求交付新台幣45萬元給檢察官保管，不然就會被管收坐牢，並強調「偵查不公開」，如果說出去就會「罪加一等」。

阿伯深信不疑，唯恐一生清譽被損，在9月21日依指示到台銀員林分行領款，神情緊張低頭不斷講電話，銀行幹部及保七員警發現有異趨前關心，阿伯指稱，領錢要給兒子裝潢用，經警方耐心追問，阿伯生氣跺腳改口地說：「就是不能說」。

2名保七員警、2名派出所員警及3名台銀人員經過1個小時馬拉松式苦勸恐遭詐騙，但阿伯不相信眼前的真警察，卻相信遠端的假警察，在保七員警及派出所員警聯合查證，代替阿伯接詐騙集團來電，詢問對方：「你是蝦咪隊長」，對方回覆是「偵查隊長陳文清」，保七員警霸氣要求「發文來，就將人及錢送過去」。

詐騙集團成員不甘示弱還回嗆「我當一個隊長還要被你質問？」，派出所員警立刻當場以手機聯絡信義分局偵查隊查證，根本就沒有「偵查隊長陳文清」此人，揭穿假隊長身分，詐騙集團發現被打臉後直接掛電話，阿伯才相信真的差點被騙了，感謝不已。

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(中時 )

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