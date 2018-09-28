美媒：大陸寄望美期中選舉「藍色浪潮」挽救貿易戰

2018年09月28日 14:12 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

2018年美國期中選舉已進入最後衝刺階段。美國之音（VOA）中文網28日報導說，在一些與大陸有密切貿易往來的「戰場州」，民主黨國會議員候選人藉貿易議題向共和黨對手發起挑戰，稱對大陸商品大範圍加徵關稅不是聰明的解決辦法，反而傷及無辜。但共和黨候選人則強調，現在的當務之急是在開拓新市場的同時打贏與大陸的貿易戰。

位於田納西州中部威爾遜郡的坎伯蘭大學（Cumberland University）這個星期舉行了爭奪該州聯邦參議員席位的首場辯論。由共和黨候選人、現任國會眾議員瑪莎·布萊克本（Marsha Blackburn）對陣民主黨候選人、前田納西州州長菲爾·布里德森（Phil Bredesen）。

田納西州是今年美國期中選舉的一個關鍵戰場州，對於共和黨保住參議院，或民主黨奪回參議院均有重要意義。布萊克本是美國總統川普的堅定支持者。下星期，川普將再赴田納西為她助選。而在此之前，美國副總統彭斯也在該州為布萊克本拉票。目前，布萊克本與布里德森額選情呈膠著狀態。

布里德森在當晚的辯論上批評關稅措施損害就業，增加普通民眾的生活成本。他說：「現在的關稅正嚴重傷害田納西。對田納西的企業來說，關稅是扼殺就業的一種稅收。沃爾瑪宣布，由於關稅生效他們要上調一系列商品的價格。這也在傷害田納西人民的利益。」

共和黨的布萊克本說，她也反對關稅，但貿易戰當前，美國應該力爭取勝。她說：「我本人並不支持關稅，從來都不。但大陸已經和我們打了幾十年的貿易戰。如果是這樣的話，看在老天爺的份上，讓我們先保證我們把這場仗打贏。」

民主黨的布里德森表示，美國的確與大陸存在貿易問題，但他不贊成華府以大規模加徵關稅來解決問題。他說：「我們與中國的確存在貿易問題，包括智慧財產權和在華經營受到各種困難等等。但這些問題需要像做手術那樣，以一對一的方式加以解決，而不是拿一把大刀攔腰砍下。這不可能解決與大陸的問題。」

布萊克本則表示，作為現任聯邦眾議員，她除了向聯邦政府積極轉達農戶、農場主和生產企業的訴求外，還主張為他們拓展新的市場。她說：「我們一直在做的一件事就是為他們發聲。我們也在持續推動簽署新的貿易協定。他們希望打開新的市場，希望歐洲市場被開放。他們很高興，我們與墨西哥的協議談下來了。他們希望加拿大也能最後加入這項協定。我們正在努力為他們開拓新的市場。」

據美國之音報導，大陸是田納西商品最大的出口市場之一，排名僅次於加拿大和墨西哥。2017年，該州對大陸的商品出口額為27億美元，主要出口商品為基礎化工品、醫療器械、農產品、合成纖維、汽車，還有烈酒。自9月24日美中新一輪關稅措施啟動以來，田納西州的幾乎全部出口大陸的商品都面臨大陸的報復性關稅，關稅幅度從10％-25％。

田納西在傳統上一直是共和黨的「票倉」。在1980年以來的歷次總統大選中，民主黨總統候選人只有兩次拿到了田納西州的選舉人票。但在今年爭奪參議員席位的選戰中，共和黨的布萊克本受到了民主黨布里德森的有力挑戰。一些一向支持共和黨的選民表示，因為關稅的原因，他們今年打算把票投給布里德森。

一位轉為支持民主黨的選民說：「在田納西，我們與各國人做生意。如果他們不回頭買我們的產品，那肯定是有傷害的。我們花出的每1美元，會有1.5美元的回報。如果打貿易戰的話，這種情況就沒有了。」

美國之音指出，大陸寄希望於布里德森這樣的民主黨人能夠在期中選舉中大批勝出（藍色浪潮），從而讓川普政府感受到來自選民的壓力。彭博社報導說，大陸將不會在11月美國期中選舉前重啟與美國的談判。

但中田納西州立大學的政治學教授、商業與經濟研究中心副主任史蒂文·利文斯頓（Steven Livingston）表示， 如果民主黨在期中選舉中大獲全勝，那反而會堅定川普總統在貿易問題上保持對大陸強硬的姿態。他說：「我認為，他不是一個會退縮的人。他會加倍，會走下去。如果他改變了他的貿易政策的話，我會感到非常吃驚。」

川普25日在聯合國大會發言時表示，美國不會繼續繼續容忍大陸濫用國際貿易體系。他還指責大陸把支持他的州和其它政治敏感選區作為關稅打擊目標。

(中時 )