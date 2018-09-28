台中》林佳龍首創機車減汙染排放三大利多

2018年09月28日 15:23 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左六）成功爭取中央提高空汙基金地方執行比例，宣布機車減汙新措施盼全國跟進。（盧金足攝）

台中市推動空汙防制措施，與中部六縣市聯合聲明提出訴求，成功爭取中央修法，提高空汙基金20％交地方政府執行。市長林佳龍28日宣布，將運用該經費推動全國首創機車減汙染排放三大利多，機車換濾清器補助200元；機車業者檢驗數達標者，一年最多獲2萬3000元獎勵金；二行程機車汰換為最新的6期燃油機車，一般民眾補助5000元，中低收入戶補助1萬2000元。

林佳龍也建議各縣市政府響應，對減少移動汙染將有顯著效果，共同讓台灣空氣愈來愈好。

台中市政府28日在台灣大道市政大樓舉行「補助機車檢修合一暨提升檢驗數獎勵方案」啟動記者會，林市長與台中市四大機車公（工）會代表共同揭開檢修合一計畫補助項目，透過全市400多站機車排氣檢驗站作為環保種子，加速汰除二行程機車，改善空氣品質。

「三大利多，再度創新！」林佳龍強調，市府改善空汙不遺餘力，再推出三大改善措施，不僅是全國首創，也是三大利多，包括更換機車濾清器可獲補助200元，機車業者達到一定檢驗數，一年約最多可獲得2萬3000元獎勵金；二行程機車汰換為最新的6期燃油機車，一般民眾補助5000元，中低收入戶補助高達1萬2000元，相較於二行程機車汙染排放，預估改善達89％。

林佳龍表示，市府與四大機車公（工）會合作，鼓勵各檢驗站全面推行新政策。而空氣流通不分縣市，他呼籲各地方政府考慮跟進，尤其中央修正空汙法後，移動汙染源的空汙基金已有20％交由地方政府執行，這來自之前中部七縣市聯合聲明中的訴求。

台中市政府會利用此預算投入空汙改善，建議各縣市政府也能響應，相信對減少移動汙染將有顯著效果。

林佳龍說，近期台中改善空汙的努力被看見，不論是行政院環保署或民間的環保聯盟都肯定台中改善空汙成果是全國第一，包括要求台中火力發電廠減煤降載、補助企業燃油鍋爐改燃氣及加嚴排放標準、普及電動汽機車、補助機車濾清器等政策，許多都是全國首創，也有具體的獎勵措施，鼓勵業者民眾一起來改善。

環保局長白智榮表示，機車車主若無定期保養車輛習慣，排放汙染物容易超標，環保局除宣導機車落實排氣定檢外，更希望民眾加強車輛內部零組件保養，從源頭確實達到汙染減量目的。

《補助機車檢修合一暨提升檢驗數獎勵方案》包含檢驗不合格車輛更換空氣濾清器補助200元；今年10月實施提升機車檢驗數獎勵方案，依檢驗數多寡給予檢驗站獎勵金，作為檢驗儀器耗材購置使用；此外，除有換購電動二輪車補助外，自2019年起將增加淘汰二行程機車換購6期燃油機車補助5000元方案，針對中低收入戶及和平偏鄉專案，補助金額將加碼至1萬2000元。

台中市空氣品質經過公私的努力，依PM2.5環保署的監測數據，2014年27微克/立方米，至2017年已改善至20.2微克/立方米，更優於全國平均20.5微克/立方米，今年上半年台中市的空氣品質更比北部的新竹縣、苗栗縣還要好，也獲得各界的肯定；距離國家標準15微克，還有5微克的目標，還須要繼續努力。

(中時 )