彩蝶宴查獲保育類山產 老闆戴春發不起訴處分

「彩蝶宴」餐廳內遭查獲保育類野生動物屠體。（圖/林務局提供）

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中時
張孝義

知名婚宴餐廳「彩蝶宴」被警方在餐廳冷凍櫃中查獲大量保育類野生動物屠體，依違反野生動物保育法移送台北地檢署偵辦，彩蝶宴老闆戴春發向檢方坦承食用對宴客，但置辦食材是由羅姓友人宅配寄送，而羅則供稱是向原住民採買，檢方於是將戴不起訴處分，羅則移轉花蓮地檢署偵辦。

警方是於1月17日到彩蝶宴搜索，當場在餐廳冷凍櫃中查獲大量保育類野生動物屠體，林務局則將全案將依違反野生動物保育法移送地檢署偵辦。

林務局表示，2017年12月5日獲報「彩蝶宴」疑似使用保育類野生動物為食材，菜單標明有紅燒山羌肉及三杯穿山甲等菜色。警方與林務局人員於餐廳冰庫中查獲大量保育類野生動物屠體，包括小山羌3隻、大山羌2隻、已遭肢解的臺灣野山羊頭、腳各1個、山羌頭2個。

戴春發到案後向檢方坦承有食用及宴客野生動物食材，但是這些食材不是買來的，是由花蓮開設藝品店的羅姓友人置辦贈送，不定期從花蓮宅配寄來台北。羅則表示，是在玉里跟一名開廂型車的原住民購買獲得。

彩蝶宴廚師證稱有料理野生動物食材，但是沒有販賣，屬老闆專用。彩蝶宴的帳冊中也找不到與羅姓友人的交易紀錄。

由於野保法僅處罰獵捕及販售購買等行為，並不處罰持有者，北檢因此將戴不起訴，羅則有購買行為，移轉花蓮地檢署另案偵辦

(中時 )

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