美國在太平洋島國與大陸商業競爭

2018年09月28日 14:16 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網報導，美國駐澳大利亞外交官28日說，大陸的華為公司在巴布亞紐幾內亞網路基礎設施項目提出報價後，美國準備提出新的報價。

華為公司兩年前同意在巴布亞紐幾內亞建設全國寬頻網，包括在島嶼之間鋪設海底光纜。由若干大小島嶼組成的巴布亞紐幾內亞位於太平洋西南部，是大英國協成員國，人口約700萬。

美國、澳大利亞以及其它盟友對大陸在世界各地、尤其是亞太地區不斷擴大影響感到不安，並正在採取應對措施。

澳大利亞不久前決定不允許華為公司參與澳大利亞的全國移動通信網的建設，並禁止華為參與鋪設雪梨到巴布亞紐幾內亞和索羅門群島的海底光纜，理由是涉及國家安全。

美國駐澳大利亞代辦加盧索說，美國不是阻撓和大陸做生意，而是大陸提了報價後，美國要提更有競爭性的代價，提供更多選項。加盧索沒有提供新報價的細節。

巴布亞紐幾內亞說，大陸的進出口銀行將為華為的項目融資2億美元。

另外，美國之音中文網27日報導，美國國會眾議院26日通過了一項被認為是與大陸的「一帶一路」直接抗衡的國際發展投資法案。參議院表示會儘快通過這一法案。

這項法案全名為《2018年善用投資促進發展法》， 簡稱為《建設法》。該法案將海外私人投資公司與美國國際發展署的兩個部門合併，設立一個規模更大的美國國際發展金融公司，並加倍提供經費，幫助全球貧困地區興建基礎設施和發展經濟。

發起這項法案的眾議院外交委員會亞太小組主席約霍曾說，該法案是美國政府抗衡大陸一帶一路戰略的直接回應。

在眾議院院會表決通過建設法之後，外交委員會主席羅伊斯發表聲明說：「中國和其他專制國家正在獵食發展中國家。他們推出的發展投資項目，比如北京的一帶一路倡議，使這些國家肩負無法還清的債務，這不符合美國的民主價值。」

羅伊斯還說，美國不能坐在一邊觀看，而今天通過的法案將在新興市場給創業者力量，並創造就業機會，減少貧困。他說，這不僅對美國的出口和就業來說是一個勝利，也會強化美國的國家安全。

美國國會眾議院曾在今年7月口頭表決通過了建設法，但參議院遲遲沒有表決。眾議院這次選擇將建設法納入必須通過的聯邦航空管理局重新授權法，試圖推動參議院儘快投票。參議院已經表示很快會安排投票。白宮此前曾表示會支持這項法案。

(中時 )