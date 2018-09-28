張雨綺家暴休夫 主因曝光嫁了假富豪「豪宅用租的」

張雨綺和袁巴元兩年前結婚。（圖／取自張雨綺微博）

友善列印
中時電子報
友人爆料兩人離婚主因。（圖／取自搜狐娛樂微博）
思南公館工作人員稱張雨綺應該早知道房子是租的。（圖／取自優酷娛樂微博）

32歲前「星女郎」張雨綺兩年前梅開二度嫁給富商袁巴元，隔年生下一對龍鳳胎，豈料近日鬧出兩人家暴，昨(27日)張雨綺更是透過經紀人宣布離婚，引發熱議，今網上傳出兩人婚變主因疑和經濟問題有關，張雨綺婚後才發現老公的豪宅是用租的，兩人因此翻臉。

敢愛敢恨的張雨綺過去曾和汪小菲交往，之後和導演王全安結婚，卻因男方召妓離婚，2016年張雨綺閃嫁給外科醫生出身的袁巴元，隔年生下一男一女，張雨綺當時強調：「袁先生無前婚史，育有一女」，孩子由兩人扶養，怎知看似相愛的兩人傳出張雨綺疑似拿刀傷了男方，兩人還吵到決定離婚，震驚各界。

據《搜狐娛樂》報導，張雨綺身邊友人的微信紀錄流出，爆料兩人結婚斯原本住在思南公館，男方稱房子是他買的，有次張雨綺母親去繳管理費，才發現房子其實是租的，最近兩人常吵架，發生衝突當天袁巴元脫口同意離婚，但叫妻子給他贍養費，張雨綺不肯，袁巴元說：「你和前夫離婚怎麼給他錢，你和我離婚不給我錢」，張雨綺才氣得拿刀，但對此傳聞，當事人暫未回應。

稍後，據《優酷娛樂》報導，求證思南公館工作人員，對方表示該大樓本身僅租不售，張雨綺應該早就知情，否認她婚後才知此事傳聞。

(中時電子報)

「臉僵細紋滿脖子」楊冪無P圖照… 溫嵐改當陳志朋師妹 前東家怒發…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。