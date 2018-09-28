張雨綺家暴休夫 主因曝光嫁了假富豪「豪宅用租的」

2018年09月28日 14:17 中時電子報 蔡曉婷

友人爆料兩人離婚主因。（圖／取自搜狐娛樂微博）

思南公館工作人員稱張雨綺應該早知道房子是租的。（圖／取自優酷娛樂微博）

32歲前「星女郎」張雨綺兩年前梅開二度嫁給富商袁巴元，隔年生下一對龍鳳胎，豈料近日鬧出兩人家暴，昨(27日)張雨綺更是透過經紀人宣布離婚，引發熱議，今網上傳出兩人婚變主因疑和經濟問題有關，張雨綺婚後才發現老公的豪宅是用租的，兩人因此翻臉。

敢愛敢恨的張雨綺過去曾和汪小菲交往，之後和導演王全安結婚，卻因男方召妓離婚，2016年張雨綺閃嫁給外科醫生出身的袁巴元，隔年生下一男一女，張雨綺當時強調：「袁先生無前婚史，育有一女」，孩子由兩人扶養，怎知看似相愛的兩人傳出張雨綺疑似拿刀傷了男方，兩人還吵到決定離婚，震驚各界。

據《搜狐娛樂》報導，張雨綺身邊友人的微信紀錄流出，爆料兩人結婚斯原本住在思南公館，男方稱房子是他買的，有次張雨綺母親去繳管理費，才發現房子其實是租的，最近兩人常吵架，發生衝突當天袁巴元脫口同意離婚，但叫妻子給他贍養費，張雨綺不肯，袁巴元說：「你和前夫離婚怎麼給他錢，你和我離婚不給我錢」，張雨綺才氣得拿刀，但對此傳聞，當事人暫未回應。

稍後，據《優酷娛樂》報導，求證思南公館工作人員，對方表示該大樓本身僅租不售，張雨綺應該早就知情，否認她婚後才知此事傳聞。

(中時電子報)