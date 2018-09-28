發放重陽敬老金 新北警嚴防詐騙

2018年09月28日 14:21 中時 葉書宏

新北市警察局宣導，檢警調絕不會以電話通知民眾要求監管帳戶等作為，遇有詐騙來電，務必秉持「一聽、二掛、三查證」原則。（葉書宏翻攝）

新北市警察局宣導，檢警調絕不會以電話通知民眾要求監管帳戶等作為，遇有詐騙來電，務必秉持「一聽、二掛、三查證」原則。（葉書宏翻攝）

假冒檢警、親友詐騙案件雖警方不斷宣導，媒體經常報導防範，仍時有所聞，尤其家中有長者獨處更容易因一時恐慌疏於查證而受騙。重陽節將至，新北市政府將發放敬老禮金，市警局為防範治安事故發生，順利完成禮金發放之安全，特別於規劃、執行警衛安全維護工作時，再次呼籲銀髮族，檢警調絕不會以電話通知民眾要求監管帳戶等作為，遇有類似來電，務必秉持「一聽、二掛、三查證」原則，以免受騙。

新北市政府為宏揚敬老美德，規劃於9月29日起至12月28日止，辦理「107年重陽敬老禮金」發放，市警局為避免發放及保管過程中，遭有心人士伺機搶奪、詐欺扒竊等，規劃相關安全維護工作，以確保發放任務遂行，同時加強反詐騙宣導，保障民眾財產安全。

刑警大隊長黃建榮表示，各類常見的詐騙手法及「破解方式」；假冒親友詐欺：詐騙集團以盜用親友通訊軟體帳號或自稱更換手機號碼等方式取得長者信任，再以各種理由借錢，請民眾先以往常聯絡方式向親友求證是否確實為本人。

再者，有詐騙集團假冒公務機構：詐騙集團多偽冒公私立機關、學校或醫院人員，藉用話術讓長者誤信遭冒用身分，再轉接「假檢警調機關」謊稱長者帳戶涉及刑案，須進行「帳戶監管」並將存款轉往安全帳戶，令長者匯款或直接交付款項、提款卡、存簿託管。

黃建榮強調，檢警調人員不會以電話通知民眾要求監管帳戶，如遇有類似來電，請依「一聽、二掛、三查證」之原則，將電話掛斷後，撥打165反詐騙專線諮詢。

另外，當詐騙集團假冒黑道兄弟、地下錢莊來電，謊稱其晚輩親友替人作保、陪同友人前往談判等理由遭到綁架、毆打，要求匯款及指定地點丟包或當面交付贖金，民眾應先用以往之聯繫方式向晚輩親友多加查證，勿在心急之際匆忙交付贖金。

黃建榮表示，無論何種詐騙手法，均請秉持「一聽、二掛、三查證」之原則，檢警調人員也絕不會以電話通知民眾要求監管帳戶，更不會派人向民眾直接收取款項。呼籲民眾提醒家中長者，注意錢財不露白，領錢後不隨便與陌生人接觸，有事撥打報案專線110，領取當天儘量由親友陪同，以策安全。

(中時 )